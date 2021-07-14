الأزهر عن امتحان البلاغة: مفيش تسريب و«زيرو شكاوى»

قال الدكتور سلامة داود، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، إن امتحان البلاغة، الذي أداه اليوم الأربعاء، طلبة القسم العلمي، مر بسلام دون مشاكل أو شكاوى.

وأكدت «داود» أن غرفة العمليات التي تتابع سير امتحانات الثانوية الأزهرية، لم تتلق أي شكاوى حتى الآن من امتحان البلاغة، أو غيره.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «لا توجد أي تسريبات من الامتحانات سواء في القسم العلمي أو الأدبي، خاصة وأن الامتحانات تجرى بنظام البوكليت لا يمكن للطالب إخراج الامتحان بعد انتهاء المادة المقررة أو تداوله».

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأشار إلى أنّ هناك غرفة عمليات لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، برئاسة وكيل الأزهر، وجرى تخصيص رقمي واتساب للتواصل مع المسؤولين، وهما 01002077995 مكتب وكيل الأزهر، و01223343001 مكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، حيث يتلقى الرقمان الشكاوى إلكترونيًّا في سرية تامة، ويعمل القائمون عليها على مدار الساعة.

ولفت إلى أنّه يجب على مقدم الشكوى في امتحانات الثانوية الأزهرية سواء في امتحان اللغة الإنجليزية أو غيره، إرسال ما يثبت هويته للتحقق من جدية الشكوى ومتابعتها، كما خصص قطاع المعاهد الأزهرية استمارة متابعة إلكترونية لتقديم المقترحات والشكاوى من قبل المعلمين والطلاب وأولياء الأمور.

امتحان البلاغة

وانتهى طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية، من أداء امتحان البلاغة اليوم، حيث يبلغ عدد الطلاب الذي يؤدون امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام، 113473 طالبًا وطالبة، ينقسمون إلى 74754 طالبًا وطالبة في القسم الأدبي، و38719 طالبًا وطالبة في القسم العلمي، في 609 لجان على مستوى محافظات الجمهورية.

ومن المقرر أن ينتهي المارثون في الأول من أغسطس المقبل، حيث روعي في وضع جدول امتحانات الثانوية الأزهرية 2021 إجراء امتحانات طلاب القسم العلمي في يوم وامتحانات القسم الأدبي في يوم آخر، وذلك منعا للتكدس تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.