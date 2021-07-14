دار الإفتاء توضح كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2021 تكثر الأسئلة عن الموضوعات المتعلقة سواء بالعشر الأوائل من ذي الحجة أو بيوم النحر نفسه، ومنها سؤال مطروح عن كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2021، وأجابت عنه دار الإفتاء، موضحة مدى مشروعية أدائها في المنزل بسبب ظروف تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

وبخصوص كيفية أداء صلاة عيد الأضحى فقد أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء أن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء، فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.

وأعلن الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف ضوابط صلاة عيد الأضحى في الفيديو التالي:

صلاة عيد الأضحى في البيت

وبعيدا عن موضوع كيفية أداء صلاة عيد الأضحى فقد جاء رد مفتي الجمهورية في معرض إجابته على سؤال تلقته دار الإفتاء يقول: «في ظل ما يعانيه معظم بلاد العالم من فيروس (كوفيد-19) والإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة، ومنها غلق دور العبادة حفاظًا على حياة الناس؛ فهل تصح صلاة العيد في البيت سواء بعذرٍ أو بغير عذرٍ، وهل تشترط الخُطْبَة بعدها، وما هي كيفية أداء صلاة العيد في البيت؟».

فيروس كورونا

وقال الدكتور شوقي علام: «إذا وُجِد مانعٌ من اجتماع الناس كما هو الحال الآن من انتشار الوباء القاتل والذي يتعذَّر معه إقامة الجماعات فإنه يجوز أن يُصلِّي المسلم العيد في البيت منفردًا أو مع أهل بيته، ويمكن إقامة تكبيرات العيد بصورة عادية كما لو كانت في المساجد.

وحول كيفية أداء صلاة عيد الأضحى 2021 في البيت فقد أشار مفتي الجمهورية في اجابته عن السؤال إلى أنه «تكون صلاةُ العيد في البيت بنفس صفة صلاة العيد المعتادة وعلى المسلم ألا يَحْزَن ويخاف مِن ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن مَنَعه العذر لأنَّ الأجر حاصلٌ وثابتٌ حال العُذْر، بل إنَّ التَعبُّدَ في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تَفَشِّي الوباء يوازي أجر التَعبُّد في المسجد.

إجازة عيد الأضحى 2021

وبالإضافة إلى موضوع كيفية أداء صلاة عيد الأضحى فقد أعلنت الحكومة عن 6 أيام إجازة عيد الأضحى 2021 وذكرى ثورة 23 يوليو بداية من الإثنين 19 يوليو وحتى السبت 24 يوليو الجاري.