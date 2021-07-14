نبيلة مكرم: إطلاق مبادرة «مصر تستطيع» بثوب جديد بسبب جائحة كورونا

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزير الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنها دائما ما تشعر بالسعادة عندما يتواجد مختلف مواطني الدول في مصر، حاضنة كل الثقافات والحضارات والأديان.

وأضافت «مكرم»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنها دائما ما تشعر أن مبادرة «مصر تستطيع»، هي طفلها الصغير الذي يكبر مع مرور السنوات، وهو ما يدفع الدولة للأمام بشكل دائم ودوري، لافتة إلى أنه سيتم إطلاقها بشكل جديد تماما عما كان من قبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وتابعت نبيلة مكرم: «مراكب الهجرة غير الشرعية لم تخرج منذ عام 2016 وحتى الآن، وتعمل وزارة الهجرة على توفير فرص جديدة للراغبين في الهجرة وزرع الأمل بداخلهم حتى لا يهاجروا بشكل غير شرعي أو يلقوا بأنفسهم إلى التهلكة».

وأكدت أن المبادرات تدور على العلاقات الإنسانية التي تخدم المواطن المصري والدولة في آن واحد، وفي مبادرة «حياة كريمة» تم العمل على استقطاب المصريين المقيمين في دول الخارج لدعم المبادرة وإنجاحها ، «لما بنعرض مشروع يجب أن يتوافق مع فكر وشريحة الأشخاص اللي بيتم عرض الفكرة عليه، وفي أمريكا ترتبط المبادرة على تطوير المرأة والطفل والتعليم في تلك القرى».

وأشارت إلى أن لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بأبناء الجالية اليونانية والقبرصية التي عاشت في مصر من قبل أسعدتهم للغاية، لا سيما أنهم من المتابعين للأخبار المصرية، وهو ما استشعره الرئيس السيسي خلال مقابلته بهم.