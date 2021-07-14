مدير المجازر: الذبح مجانا 3 أيام العيد «بس هات الجزار معاك»

قال الدكتور طارق عبدالمنعم، مدير عام المجازر، إن الدولة قررت فتح المجازر الحكومية مجانا في عيد الأضحى المقبل لذبح الأضاحي فيها بدلا من ذبحها في الشارع، وهذا الفكرة مطبقة منذ عامين ويمكن ذبح الأضاحي فيها أول وثاني وثالث يوم حتى العصر.

وأضاف «عبد المنعم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «Extra News» وتقدمه الإعلامية أية عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن الشخص يحضر الجزار معه من أجل الذبح وتعاين الأضحية من قبل الطبيب البيطري مجانا ولا نحصل أي مبلغ مقابل الذبح، متابعا: «مبتدفعش حاجة خالص بس هات الجزار معاك وفي 464 مجزر حكومي على مستوى الجمهورية في المحافظات المختلفة والعمال والمياه والكشف على الأضحية كمان مجانا».

وأوضح مدير عام المجازر، أن المجازر الخاصة لا ولاية عليها وستحصل على مال مقابل الذبح ولكن المجازر الحكومية ستكون مجانا، لافتا إلى معظم الأشخاص لا تأتي إلى المجازر بكثرة في العيد، ولكن يفضلون الذبح عند الجزار أو في مكان قريب من منزله، مشيرا إلى أن الأطباء البيطريين يعملون باستمرار في أيام العيد، مطالبا بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كوورونا المستجد كوفيد 19.

وأشار مدير عام المجازر، إلى انتشار المطهرات والكحولات بالمجازر الحكومية مستطردا: «الأضاحي ملهاش أختام بس الوقاية موجودة بكثرة طبعا عشان دي أيام بيكون فيها تجمعات وذبح وكل سنة والمصريين كلهم بخير وبسعادة والأيام تعود بخير علينا».