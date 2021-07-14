التنمية المحلية: منع ذبح وإقامة شوادر لبيع الأضاحي بالشوارع في العيد

قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم التنمية المحلية، إن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تواصل مع المحافظين لرفع درجة الاستعداد القصوي، وضرورة التواجد الميداني للتعامل الفوري مع حالات الشكوى وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، موضحًا أنه ربط غرفة عمليات الوزارة بغرف العمليات للمتابعة مع المحافظات.

ضرورة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال للحفاظ على نسبة 70%

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «ساعة وساعة»، الذي يُذاع على راديو «نغم أف إم»، وتقدمة الإعلامية قصواء الخلالي، أن تلك الغرف متصلة بغرفة مجلس الوزراء، موضحًا أن اللواء محمود شعراوي وجه بضرورة الالتزام بمواعيد غلق وفتح المحال للحفاظ على النسبة المقررة لتواجد المواطنين بنسبة 70% المقررة من لجنة إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

شعراوي يوجه بفتح المجازر الحكومية مجانًا بجميع المحافظات

وأوضح المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن الوزير وجه بفتح المجازر الحكومية مجاناً بجميع المحافظات وحظر الذبح في الشوارع، وكذلك منع إقامة شوادر لبيع الأضاحي في الشوارع، وضبط أسعار اللحوم في عيد الأضحى، وكذلك رفع درجة الاستعداد لهيئتي النقل العام في القاهرة الكبرى والإسكندرية.

رفع درجة الاستعداد لهيئة الإسعاف

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، على تكثيف تواجد سيارات النقل العام، كما أن الوزير وجه المحافظين بضرورة تحديد الإجازات ورفع درجة الاستعداد لهيئة الإسعاف، والتوجيه بالقيام بحملات يومية على المحال لمتابعة تقديم المنتجات الصالحة.