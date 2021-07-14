تعرف على غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة.. تصل لـ200 جنيه والتحصيل فوري

أعلنت هيئة السكة الحديد، أن غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة، أو العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطار، تصل إلى 200 جنيه، مشيرة إلى أن الغرامة تطبق في الحال، ويتم تحصيلها من الراكب المخالف، مؤكدة أن العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطار وتعطيل حركاتها يؤخر سير القطارات والرحلات.

تعرف علي غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة: تصل إلى 200 جنيه

وقالت هيئة السكة الحديد، إن غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة، وضعت لمنع إقدام أى راكب على تعطيل حركة مسير القطارات على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، موضحة أنه في حال مخالفة أي راكب لتعليمات الهيئة يتم عمل محضر إثبات حالة ويتم تغريم الراكب المخالف على الفور، مؤكدة أن غرامات السكة الحديد هدفها عودة الانضباط داخل المنظومة، لخدمة جموع الركاب المسافرين، وعدم تعطل حركة المسير أو الرحلات.

تعرف علي غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة: وضعت لعودة الانضباط داخل السكة الحديد

ونوهت هيئة السكة الحديد، في بيان رسمي لها، إلى أن غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة، لها أضرار بالغة على السكة الحديد، لأن تعطل حركة مسير أحد القطارات، سيؤثر بالطبع على باقي رحلات القطارات، وبالتالي سيحدث مشكلات عديدة من قبل الركاب، لأن جميع القطارات لها مواعيد محددة للقيام والوصول، مؤكدة أن الهيئة تواصل عملها الجاد من أجل تنفيذ جميع مشروعات تحديث وتطوير منظوماتها الأساسية لتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلي والبحري، وتقليل حوادث القطارات، لافتة إلى أنه سيتم وقف تشغيل جميع القطارات القديمة العاملة على خطوط السكة الحديد، مطلع ديسمبر المقبل، وستكون كل القطارات العاملة حديثة ومعدلة.

تعرف علي غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة.. يتم عمل محضر إثبات حالة وتحصيل غرامة تعطيل القطار

وأشارت هيئة السكة الحديد، إلى أن غرامة تأخير القطار دقيقة واحدة، لن تزيد عن 200 جنيه، في أى حال من الأحوال، لأنها توضع تحت بند تأخير وتعطيل حركة مسير القطارات، مؤكدة أن الهيئة تنفذ خطط تطوير شاملة بمنظوماتها الأساسية بتكلفة إجمالية بلغت 200 مليار جنيه، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، لتقليل حوادث القطارات، والقضاء على تأخيرات الرحلات، وتقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب المسافرين.