«التعليم» توفر مراجعة مادة الكيمياء لطلاب الثانوية العامة اليوم

حثت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الصف الثالث الثانوي، بضرورة متابعة البث المباشر لمراجعة مادة الكيمياء اليوم الخميس، في تمام الساعة الثانية بعد الظهر، مؤكدة أنه يمكن للطلاب كتابة الأسئلة في التعليقات للإجابة عليها في أثناء البث، وذلك على منصة حصص مصر التعليمية، من خلال هذا الرابط.

وأضافت الوزارة، أنه وفرت فرصة التواصل بين الطلاب والمعلمين المتميزين من خلال حصص المراجعة النهائية لطلاب الصف الثالث الثانوي على منصة الإلكترونية للوزارة، مؤكدة أن المنصة توفر الكثير من التدريبات للطلاب على الإجابات النموذجية للاختبارات.

ولفتت وزارة التربية والتعليم، إلى أنها تسعى لتقديم خدمة متميزة للطلاب من خلال الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني بقطاع الجودة وتكنولوجيا المعلومات، مشيرة إلى أنه فتح باب التقديم للمعلمين للالتحاق بالعمل في مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

التقديم للعمل بمدارس التكنولوجيا التطبيقية يشترط أن يكون سن المتقدم 50 عاما

وأكدت الوزارة أنها تسعى لاختيار الكوادر من المعلمين والإداريين للعمل بها، وتدريبهم على سبل التدريس الحديثة، موضحة أن الوظائف المتاحة بـ16 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بـ7 محافظات مختلفة، ضرورة أن يجتاز المتقدمين لاختبارات القبول والمقابلات الشخصية التي تعقد من قبل لجنة مشتركة بين ممثلي وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وعن شروط التقديم، أوضحت وزارة التربية والتعليم أنه يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 50 عامًا في أكتوبر 2021، وأنه سيتاح التقديم لوظائف معلمي المواد الثقافية والوظائف المتخصصة لعلمي التعليم الفني فقط، منوهة إلى أنه سيتم التعامل مع الناجحين في الاختبارات بنظام الندب من جهة العمل إلى المدرسة.

وشددت الوزارة على أنها تسعى لتوفير العديد من المميزات للعاملين بمدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل العمل في بيئة تعليمية حديثة، تقوم على التطوير المستمر والشامل للمهارات، والحصول علي تدريبات مكثفة تقنية مستمرة عالية الجودة على مستوى دولي، على أيدى خبراء معتمدين، بالإضافة إلى توفير حوافز معنوية ومادية عديدة مرتبطة بالأداء لجميع المعلمين.