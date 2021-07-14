انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقا في نهر النيل بقوص

لقي طفل مصرعه غرقاً في نهر النيل بمحافظة قنا، مساء اليوم الأربعاء، أثناء الاستحمام أمام قرية «الجمالية»، بمركز قوص، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري، بمساعدة عدد من الأهالي، من انتشال جثة الطفل.

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة قنا إخطاراً من مأمور مركز شرطة قوص، بورود إشارة من من مستشفى قوص المركزي، باستقبال جثة طفل يُدعى «ياسين ممدوح»، ادعاء تعرضه للغرق في نهر النيل بقرية «الجمالية» بدائرة مركز قوص.

جاءت عمليات انتشال الطفل، بعد تدخل قوات الإنقاذ النهري، وعدد من الأهالي، الذين تمكنوا من العثور على جثة الطفل وانتشالها، ونقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تم التحفظ عليها قيد التحقيق.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية.