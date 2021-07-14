«السياحة» تكرم طلاب جامعة حلوان المشاركين في تجهيز موكب المومياوات

كرم اليوم المتحف القومي للحضارة المصرية، عددا من طلاب كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان؛ تقديرا للجهود التي بذلوها بتجهيزات موكب المومياوات الملكية، ويأتي هذا التكريم في إطار التعاون المثمر بين وزارة السياحة والآثار وجامعة حلوان للاستفادة من القدرات الفنية والتعليمية للطلبة.

وقام الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية خلال الاحتفالية بتوزيع شهادات التقدير للطلبة تشجيعا لهم لما قدموه من جهد وفن من أجل إضافة لمسة جمالية على المدخل الرئيسي للمتحف قبيل افتتاحه واستقبال المومياوات الملكية في موكب مهيب.

وأشار الدكتور أحمد غنيم، غلى أن الطلبة قاموا بتزيين المنطقة المحيطة بالمتحف، ورسم وتلوين الساحة الأمامية له، كما قاموا بتجميل أحواض النباتات برسومات تعكس مظاهر الفن في العصور التاريخية المختلفة بمصر، وتزيين المنطقة بتركيب بعض الأعمدة الرخامية بعد نحتها بنقوش أثرية، هذا بالإضافة إلى تصميم عدد من اللوحات التي توضح محتوى المتحف وما به من كنوز أثرية للحقب المختلفة للحضارة المصرية العريقة.

حضر التكريم، الدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور السيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة بالزمالك، والدكتورة ميسون قطب عميد كلية الفنون التطبيقية، والدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية، والدكتورة داليا فكري وكيل كلية الفنون التطبيقية، والدكتورة مها عبد المنعم وكيل كلية التربية الفنية، والدكتورة أمنية يحي وكيلة كلية الفنون الجميلة.