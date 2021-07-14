قطع المياه لمدة 8 ساعات في عدة مناطق بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة، مساء اليوم الأربعاء، عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه عن مناطق «شارع النيل وشارع الجيزة، وشارع مراد»، لمدة 8 ساعات، وذلك اعتباراً مـن الساعة 10 مساء يوم غد الخميس الموافق 15 يوليو 2021، حتى الساعة 6 من صباح يوم الجمعة الموافق 16 يوليو 2021.

وأرجعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة سبب انقطاع المياه عن تلك المناطق لإتمام ربط خط المياه الرئيسي الجديد قطر 600 ملليمتر، الذي تم تغييره ضمن اعمال تطوير شارع النيل السياحي.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة، وسرعه الانتهاء من الأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة، كما وجه رئيس حي جنوب الجيزة بالمتابعة الميدانية للأعمال وإزاله أي معوقات.

وأهابت محافظة الجيزة بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، على ان تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.