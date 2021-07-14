مواطن سوداني: أسعار معرض «صنع في مصر» في متناول «أي زول»

نفذ الإعلامي عمرو خليل جولة في معرض «صنع في مصر» في جوبا بجنوب السودان، والتقى المواطن السوداني ناجي عبد الرحمن، الذي أكد أن المعرض جيد ويضم أشياء جديدة ومتنوعة وبأسعار في متناول «أي زول»، وحرص على اصطحاب ابنته الصغيرة مريم معه والتي اشترى لها كتابا يضم حواديت شعبية.

فيما قالت المواطنة السودانية آن، خلال استضافتها في «من مصر» المذاع على فضائية «cbc»، وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم والإعلامي عمرو خليل، إن أسعار السلع المعمرة المصرية الموجودة في المعرض جيدة وبجودة عالية وحرصت على شراء شاشتين تليفزيون وثلاجة بسعر 300 دولار فقط، وتابعت: «المعرض كتير حلو وعجبني أوي والديكور بتاعه حلو وأتمنى أن يستمر المعرض بشكل ثابت للمنتجات المصرية عشان تنزل الأسعار الموجودة في السوق والضمانات حلوة بتقعد 10 سنوات أو 5 سنوات وشكرا لمصر ولكل المصريين».

من جانبه أوضح أحمد صبري، منسق في المعرض، إن المعرض يمثل فخر الصناعة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ووزيرة التجارة والصناعة نيفن جامع ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، موضحا أن هناك إقبال كبير من الجمهور في جنوب السودان على المعرض الذي يقام للمرة الأولى، مشيرا إلى وجود خطة من أجل المشاركة في معارض مستمرة بجوبا.

وأكد منسق في المعرض، أن هناك توجه من المهندس محمود العربي من أجل تصنيع المنتجات في مصر وتصديرها إلى جنوب السودان وإقامة مقر دائم هناك لبيع المنتجات المصرية.