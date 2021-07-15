سفير الدنمارك لدى مصر: نهر النيل «جليل وملكي» ومن الأشياء المبهجة

علّق سفير الدنمارك لدى القاهرة سفند أولينج، على فيديو له أثناء وجوده على فلوكة في النيل، وقال إنه لا يوجد صدفة في توقيت نشر فيديو خاص به على فلوكة في النيل، حيث إن ممثل الاتحاد الأوروبي طلب من سفراء الدول الأوروبية نشر فيديوهات عن الأماكن التي يفضلونها في مصر وهو اختار نهر النيل، «مفيش غريب أو أجنبي بيوصل للقاهرة سواء سياحة أو عمل أو شغل دبلوماسي إلا لما يقف على النيل ويتأمل في مجراه».

ووصف «أولينج»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر»، نهر النيل بالجليل والملكي، ودائما ما يُحب أن يقف أمامه ويتأمله، معتبرًا أن نهر النيل من الأشياء المبهجة في مصر وهو يمتد عبر حضارة عريقة، موضحًا في الوقت ذاته أن مصر والدنمارك تتعاونان بشكل كبير في ملف تغيير المناخ، كما أن دول أوروبا ومصر تتعاون بشكل كبير في مسألة التغيير المناخي.

وأردف السفير الدنماركي في القاهرة، أن مصر تعتبر قائدا إقليميا في مسألة التحول من مصادر الطاقة العادية لمصادر الطاقة المتجددة، ومصر رائدة في الطاقة الشمسية وطاقة الهواء، وكذا الدنمارك هي الأخرى رائدة على مستوى العالم في هذا الأمر، حيث تستطيع توليد الكهرباء من الطواحين المختلفة، «مصر أيضًا بقت فيها واحدة من أكبر هذه المحطات على مستوى الطاقة الشمسية، مصر مش بتتكلم بس في الموضوع ده، ولا تخطب خطب رنانه، لكن تأخذ خطوات تنفيذية».