مواصفات وأسعار سيارات جيلي في مصر

لم تعد السيارات الصينية كما كانت منذ 10 سنوات، فقد طورت الصين سياراتها بشكل ملحوظ وقوي، واحتلت المرتبة الأولى في مبيعات وصناعة السيارات، خصوصا بعد دخول الشركات الصينية في شراكات مع شركات صناعة السيارات العمالقة مثل مرسيدس وbmw.

ونجحت الصين في تقديم سيارات محققة بها المعادلة الصعبة التي يتمناها المستهلك المصري، وهي تقديم السيارة بأوبشن ومواصفات عالية بسعر قليل، أقل من المنافسين بأكثر من 40 ألف جنية في بعض السيارات.

وخلال السطور التالية نستعرض لكم مواصفات وأسعار سيارات جيلي الصينية في مصر.

مواصفات جيلي أمبريال

تعتبر جيلي أمبريال السيدان أبرز السيارات الصينية في مصر، وذلك بسبب ما تقدمه من مواصفات مقابل سعر أقل من المنافسين، حيث تتمتع بوجود وسائد هوائية "ايرباجز" ونظام فرامل ABS - EBD.

كما أنها مزودة بمفتاح بصمة، وفوانيس أمامية LED، وفوانيس شبورة أمامية وخلفية، ومثبت سرعة ومرايات جانبية كهربائية، وجنوط أسبور، كما تتميز بوجود شاشة كبيرة.

تتوفر جيلي أمبريال في مصر بمحرك 1.4 لتر تنفس طبيعي يولد قوة 102 حصان، وعزم أقصى 140 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

أسعار جيلي أمبريال

تتوفر جيلي أمبريال في مصر بفئة واحدة فقط بسعر 277 ألف جنيه.

مواصفات جيلي امجراند X7

تتوفر جيلي أمجراند X7 في مصر بباقة جيدة من الأمان، وتشمل وسائد هوائية، وفرامل ABS - EBD، وبرنامج الثبات الإلكتروني ESP، ونظام التحكم في الجر TCS.

كما تتوفر بفتحة سقف، ومرايات كهربائية بالكامل مع ضم كهربائي، فرش جلد، ريموت كنترول مع بصمة، تكييف هواء أوتوماتيك، شاشة "تاتش"، حساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية.

وتتوفر بمحرك تربو 1.3 لتر 4 سلندر يولد قوة 131 حصان وعزم 185 نيوتن متر، متصل بناقل حركة CVT.

أسعار جيلي أمجراند X7

تتوفر جيلي أمجراند X7 في مصر التي تنتمي لفئة الكروس أوفر، بفئة واحدة فقط، بسعر 309 آلف جنيه.