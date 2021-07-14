تعرف على أسعار ومواصفات سيارات هافال الجديدة

أطلقت مجموعة غبور أوتو سيارات شركة هافال الصينية في السوق المصري بسيارات «هافال H6» و«هافال جوليان»، في إطار استراتيجية الشركة القائمة على تعزيز قطاع السيارات، وإثراء القطاع بالعديد من العلامات التجارية الرائدة عالمياً، والتي تتمتع بإمكانيات فريدة ومتميزة بالإضافة إلى كل سبل الراحة والأمان والامكانيات التكنولوجية الذكية والمبتكرة.

ويأتى ذلك في إطار المنافسة القوية بين شركات السيارات خاصة في فئة السيارات الـSUV، والتي أصبح الإقبال عليها بشكل عالمي كما أصبحت كافة الشركات تتنافس في تقديم سيارات بسعر تنافسي وكماليات قوية.

وتعتبر شركة «هافال» الجناح الأساسي في تصنيع سيارات الـSUV، في مجموعة جرت وول موتور الصينية التي تمتلك العديد من شركات السيارات.

وتعد جريت وول موتورز أكبر شركة مصنعة لسيارات الـSUV والشاحنات الصغيرة في العالم، حيث يصل حجم مبيعاتها السنوية لأكثر من مليون وحدة كما يصل إجمالي الإيرادات إلى 16-مليار دولار أمريكي.

ووقع اختيار مجموعة غبور أوتو على عل أقوى النماذج لدي الشركة لما يحملانه من عوامل أمان قوية وتكنولوجيا حديثة وذكية يبحث عنها المستهلك المصري في العصر الحالي بالإضافة إلى السعر التنافسي.

وفي سطور تستعرض «الوطن»، أهم مواصفات الطرازين من شركة هافال الصينية.

سيارة هافال H6

تأتي في 4 فئات «ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس»، وتتميز بتوفير مساحة ركوب واسعة ومريحة، حيث تعتمد على قاعدة عجلات بطول 2.738ب مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.653 مم، وعرضها الكلي 1.886 مم، وارتفاعها الكلي 1.730 مم.

كما تعتمد على نظام التعليق الأمامي McPherson، ونظام التعليق الخلفي Multilink Independent، ونظام التوجيه Electronic Power Steering.

أما عن منظومة القوة في السيارة فتأتي بمحرك قوي سعة 1.5T لتر، يولد قوة 152 حصاناً عند 5.600-6000 لفة في الدقيقة، و230 نيوتن متر للعزم الأقصى عند 1.400-3.000 لفة في الدقيقة، متصل بناقل حركة WET DCT مزود بـ7 سرعات لتوفر السيارة آداء قوي مع أعلى مستويات الحماية والأمان في أي سيناريو للوقوف.

كما توفر السيارة العديد من الإمكانيات التكنولوجية الحديثة مثل نظام التوقف الذكي ونظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي ونظام تنبيه السائق وغيرها من المميزات.

أسعار سيارة هافال H6.

الفئة الأولي، بسعر 370 ألف جنيه، الفئة الثانية تأتي بسعر 400 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 415 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 440 ألف جنيه.

سيارة هافال جوليان

تأتي في أربعة فئات هي «ستاندرد، ديلوكس، ديلوكس SR، هاي ديلوكس»، وتتميز بأسعار تنافسية وأداء فائق وتكنولوجيا ذكية، حيث توفر السيارة العديد من الامكانيات التكنولوجية الحديثة والتي تعد نقلة نوعية في سوق السيارات مثل نظام الركن الذاتي ونظام تثبيت السرعة الذكي ونظام المساعدة في تغير المسار ونظام التحذير من الاصطدام الخلفي.

كما تتمتع جوليون بمحرك قوي سعة T1.5 «لتر»، يولد قوة 148 حصان عند 5600-6000 لفة في الدقيقة، وتشمل نفس وسائل الأمان والسلامة وأنظمة الترفيه التي زودت بها هافال H6، وجنوط سبور مقاس 17 أو 18 بوصة حسب الفئة، وتعتمد هافال جوليون على قاعدة عجلات 2.700 مم، ويبلغ الطول الكلي للسيارة 4.472 مم، وعرضها الكلي 1.841 مم، وارتفاعها الكلي 1.619 مم، وتبلغ السعة التخزينية لصندوق الأمتعة 337-1.113 لتر.

يشار إلى أن شركة جي بي غبور أوتو توفر أعلى مستوى من خدمات البيع والصيانة وقطع الغيار، من خلال أكبر شبكة متكاملة من صالات العرض ومراكز الصيانة ومنافذ بيع قطع الغيار الموزعة بشكل استراتيجي في جميع أنحاء الجمهورية.

أسعار سيارة هافال جوليان.

الفئة الأولي، بسعر 315 ألف جنيه، الفئة الثانية تأتي بسعر 335 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر 355 ألف جنيه والفئة الرابعة بسعر 375 ألف جنيه.