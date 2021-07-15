«الإسكان»: نسعى لوصول نسبة العمران إلى 14% من مساحة مصر

قال الدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إن العمران في مصر تكدس بالأنشطة والسكان، وأصبح لا يؤدى دوره، بل أصبحنا نجد زحامًا مروريًا وتلوثًا كبيرًا؛ لأنه وصل لمرحلة التشبع، ولا يستطيع استيعاب الزيادة السكانية الحالية.

ولفت «إبراهيم»، خلال حواره في برنامج «المواجهة»، الذي يُعرض على شاشة «extra news»، إلى أن مصر تشهد زيادة سكانية سنويا ما بين 2 إلى 2.5 مليون نسمة سنويًا، أي أنه خلال 5 سنوات سنزيد من 10 إلى 10 ونصف مليون نسمة، ما يستدعى ضرورة الخروج من الوادى الضيق؛ إذ أن مساحة العمران في مصر 7%، ونسعى إلى أن تصل إلى 14%.

وأوضح مساعد وزير الإسكان، أن الوصول لتلك النسبة يكون من خلال شبكة تجمعات عمرانية جديدة، بعيدة عن الوادى والدلتا، وننشئ شبكة من الطرق، ومن هنا تأتي أهمية مدن الجيل الرابع التي تنشئها الدولة خلال الفترة الراهنة، موضحا أن المدينة الذكية هي التي تستخدم التقنيات التكنولوجيا في إدارة المدينة، وإنشاءها يقود أكثر من 100 صناعة، ويسهم في خلق فرص عمل ضخمة.

وأوضح الدكتور عبدالخالق إبراهيم، أن هناك اهتماما من الدولة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا الأمر، ليس فقط دافعا للاقتصاد، وإنما أصبح أيضا بمثابة أمن قومي للبلاد، بما يمثل إعادة توزيع الكثافة السكانية لضمان حياة أفضل للمصريين.

وأشار «إبراهيم» إلى أن اهتمام القيادة السياسية بدفع عجلة الإنتاج ظهر واضحا في إقامة مدن الجيل الرابع، خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، التي تصل مساحتها إلى 170 ألف فدان، والمرحلة الأولى 40 ألف فدان.