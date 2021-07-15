الأعلى للجامعات: إلغاء الامتحانات المعرفية وتقليص وقت اختبارات القدرات

أكد الدكتور سيد قنديل، عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، رئيس لجنة قطاع شئون كليات الفنون بالمجلس الأعلي للجامعات الحكومية، أن اختيارات القدرات لتنسيق القبول بالجامعات 2021 - 2022 ستنفذ خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة 2021، موضحا أن المجلس الأعلى للجامعات شدد على الجاهزية التامة لتطبيقها خلال الفترة المقبلة، وكذلك التأكيد على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

الأعلى للجامعات: اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة

وأضاف رئيس قطاع كليات الفنون بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه جرى الاتفاق علي تطبيق نفس الإجراءات المتبعة العام الماضي في اختبارات القدرات للجامعات 2021 - 2022، أبرزها إلغاء الاختبار المعرفي للطلاب، وتوزيع درجاتها على باقي الاختبارات، وكذلك تقليص فترة ووقت الاختبارات في صور تنفيذ الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أنه سيتاح التسجيل للاختبارات بعد الانتهاء من امتحانات الثانوية العامة.

وفي السياق ذاته، اعتمد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2021 - 2022، أبرزها التشديد على إجراءات مواجهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه جرى التأكيد علي إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب بالمراحل المختلفة للتنسيق ستتاح بعد إعلان نتائج الثانوية العامة، وستحدد من قبل الوزارة لاحقا.

وأكد «عبدالغفار»أن قواعد تنسيق القبول بالجامعات 2021، سيكون نفس قواعد تنسيق العام الماضي، أبرزها التأكيد على إتاحة 75 رغبة أمام كل طالب للتسجيل على موقع التنسيق بالمراحل المختلفة، لكل الشهادات.

وكشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، أن المجلس أقر رسوم التسجيل لاختبارات القدرات 2021، مبلغ وقدره 450 جنيه مصري، تدفع للتسجيل، وتجرى لكل كلية، موضحة أنه لا يجوز تسجيل وأداء اختبارات القدرات لكليتين متناظرتين.