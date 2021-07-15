إزاي تغير اسمك في السجل المدني.. الخطوات والشروط

قد يتعرض البعض للتنمر أو السخرية بسبب اسمه، لتسميته على اسم أحد الأجداد أو الأقارب، الأمر الذي يدفع عددا كبيرا للبحث عن طريقة لتغيير الاسم في السجل المدني سواء كانت الأسرة أو الابن عقب بلوغ الابن سن المراهقة أو الشباب.

وفي هذا الصدد، تقدم «الوطن»، خطوات تغيير الاسم في السجل المدني، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة:

- أولا: كخطوة أولى يجب الذهاب إلى السجل المدني التابع للمنطقة التي تسكن بها.

- ثانيا: لابد من إحضار شهادة ميلاد الأب والأم، وكذلك البطاقة الشخصية المدون بها الاسم الحالي.

- ثالثا: يجب إحضار أصل شهادة ميلاد الكمبيوتر الخاصة بالطفل المراد تغيير اسمه.

- رابعا: إحضار قسيمة الزواج، ولابد من وجود الزوجين أثناء عملية تغيير الاسم.

- خامسا: يجب تدوين كل البيانات المطلوبة لتغيير اسم الطفل، والتي بعدها يجب على الزوج والزوجة التوقيع على إقرار أمام مدير مكتب السجل المدني بتغيير اسم الطفل، ثمّ يتم تدوين البيانات بمعرفة الأبوين ويدون فيه الاسم القديم والاسم الجديد.

- سادسا: وبعد الانتهاء مما سبق يبدأ السجل المدني في إرسال هذه الأوراق بعد استيفائهما إلى مصلحة الأحوال المدنية التي تقوم بدورها بإرسالها إلى المحكمة التابعة لمكان السكن لإصدار حكم بتغيير الاسم، على أن تستغرق العملية من 3 أسابيع إلى شهر، ثم تعود بيانات طفلك الجديد إلى مكتب السجل المدني التابع لمحل الإقامة.

- سابعا: يحصل الأب من السجل المدني على نموذج تغيير اسم الطفل، ويتقدم به إلى مصلحة الأحوال المدنية، حيث يتم تغيير الاسم على أجهزة الحاسب الآلي ويستخرج الأب شهادة ميلاد الطفل بالاسم الجديد.

كيفية تغيبر اسم المراهق أو الشاب

أما في حالة تجاوز سن الطفل 7 سنوات وحتى مرحلة المراهقة والشباب فإن هناك خطوات أخرى وهي:

- أولا: يجب عمل فيش وتشبيه للشخص الذي يتطلب شراء صحيفة الحالة الجنائية من أقرب مركز شرطة.

- ثانيا: تقدم تلك المستندات للسجل المدني الأقرب لكل مواطن.

- ثالثا: يتم الانتقال إلى مديرية الأمن التابع لها لاستخراج استعلام ميلاد ووفاة، للتأكد من عدم تشابه الاسم مع أي مولود أو متوفى.

- رابعا: بعد استلام طلب تغيير الاسم يتم التوجه للأحول المدنية، واستخراج شهادة ميلاد جديدة بالاسم المستحدث.