مواعيد عمل السجل المدني بعد عيد الفطر 2021

تستقبل مصلحة الأحوال المدنية، المواطنين في جميع السجلات الموزعة على مراكز وأقسام الجمهورية، بعد إجازة عيد الفطر، بدءا من الساعة الثامنة صباح الاثنين المقبل، حتى الساعة الثانية ظهرًا، فيما عدا السجلات المحدد لها العمل فترة مسائية حتى الساعة التاسعة مساءً.

وفي فبراير الماضي، اتخذت وزارة الداخلية، قرارًا بتمديد العمل في بعض مكاتب السجل المدني لفترة إضافية مسائية حتى الساعة التاسعة مساء، تيسيرا على المواطنين، وتستمر في عملها كما هي بعد إجازة عيد الفطر.

مكاتب السجل المدني تعمل في الفترة المسائية

سجل مدني النزهة بمحافظة القاهرة.

سجل مدني الدقي بمحافظة الجيزة.

سجل مدني شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية.

سجل مدني ديروط بمحافظة أسيوط.

المقر النموذجي بمقر إدارة أسيوط بمحافظة أسيوط.

سجل مدني محرم بك بمحافظة الإسكندرية.

المركز النموذجي بإمبابة بمحافظة الجيزة.

أعمال التطوير

وشملت أعمال التطوير وتقديم الخدمات بسجلات إدارة بني سويف بمحافظة بنى سويف، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة بها.

مركز إصدار المنيا: إضافة خدمة بطاقات عاجلة.

إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة بالمقر النموذجي بمركز إصدار أسوان بمحافظة أسوان.

إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة بالمقر النموذجي بإدارة أسوان بمحافظة أسوان.

وفي السجل المدني بمركز أسوان بمحافظة أسوان، ستجري إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة.

سجل مدني طيبة بمحافظة الأقصر بمحافظة الأقصر: إضافة خدمة استخراج البطاقات.

جهود الداخلية

وتستمر جهود وزارة الداخلية، نحو التطوير والتحديث المتواصل، لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر، كما يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير، والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية لإنهاء المصالح الخاصة بهم في مصلحة الأحوال المدنية في القاهرة الكبرى وجميع المحافظات.