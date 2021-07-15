«التضامن»: «حياة كريمة» تواجه القضايا الحساسة في الدولة

أكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مبادرة حياة كريمة تشمل مواجهة الجزء المُلح مثل تنظيم الأسرة وتنميتها للسيطرة على الزيادة السكانية التي تؤثر على أعداد كثيرة جدا، وتمثل عبء كثير على الخدمات في الوقت الذي بدأت فيه الخدمات بالتعافي.

وأوضحت القباج خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، أن الدولة تواجه الزواج المبكر لإنقاذ الفتيات من الدخول في الحياة الزوجية في وقت غير ملائم لها لتكوين أسرة، مشيرة إلى أن مبادرة حياة كريمة تشمل كذلك جزءا اقتصاديا يتمثل في توعية الأسر بفرص العمل المتاحة وتدريبهم وإنشاء الحضانات لرعاية الطفولة المبكرة وملف محو الأمية.

وأشارت القباج إلى أنهم أختاروا أكثر الأماكن التي يوجد فيها مشكلات في المفاهيم عند أهالي بعض القرى في ريف بني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا، مؤكدة على أن الوازرة اختارت 5 قضايا لمواجهتها بتواجد إعلامي وميداني مكثف، لافتة لوجود تعاون مع رجال الدين والرائدات الاجتماعيات ووزارات الثقافة والشباب والرياضة، مشددة على ضرورة التعاون مع الوزارت التي تتعامل مع وعي المواطنين مثل الشباب والرياضة والثقافة والإعلام والتربية والتعليم، بمدارسها التي تعتبر اللبنة الأولى للطفل المصري.

وتقام اليوم الخميس، احتفالية مبادرة «حياة كريمة» المشروع القومي لتطوير الريف المصري، وتتضمن استعراض فكرة المبادرة وقصة نجاحها وشرح أبعادها وأهدافها والإنجازات التي حققتها على أرض الواقع منذ بدايتها حتى الآن، في قرى ومراكز المبادرة، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء، إضافة إلى آلاف المواطن الذين يمثلون كل محافظات الجمهورية، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال والمؤسسات المصرية والإقليمية والدولية لتوثيق إنجازات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» المتحققة لملايين المواطنين.