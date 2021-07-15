عاجل.. إنقاذ أسرتي عقار فيصل المحترق وقطع الغاز عن المبنى

أنقذت قوات الحماية المدنية الأسرتين المحتجزتين بالطابق الـ12 في عقار فيصل المحترق، بواسطة سيارة بسلم هيدوروليكي، وقطع الغاز عن العقار بشكل كامل، للسيطرة على الحريق.

واحتجزت أسرتين بالطابق الأخير من العقار، واستعان أفرادهما بـ«فلاش» الهواتف المحمولة لطلب المساعدة من الأهالي والشرطة الموجودة في مكان اندلاع الحريق، بسبب تعرضهما لحالة اختناق، وخوفًا من امتداد النيران إليهم.

وتسبب الحريق في حالة من الذعر في نفوس أهالي المنطقة والعقار؛ لتصاعد ألسنة النيران، فيما تجمع عدد كبير من الأهالي في محاولة منهم لإطفاء الحريق، بعدما امتدت النيران إلى الطابق الأول، خوفا من امتدادها إلى الشقق السكنية.

وقال شهود عيان، إن النيران نشبت داخل معرض السجاد في تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وامتدت إلى الطابق الأول من العقار، ما أثار الذعر بين قاطنيه، وأخطرت قوات الحماية المدنية التي تكثف جهودها للسيطرة على الحريق.