شيرين تعتذر عن حضور عزاء شقيق رامي صبري لوجودها خارج مصر (صورة)

اعتذرت المطربة شيرين عبدالوهاب عبر صفحتها الشخصية بموقع «تويتر» لرامي صبري، عن حضور عزاء شقيقه كريم، الذي رحل عن عالمنا، بعد تعرضة لحادث غرق في ترعة المريوطية.

وكتبت شيرين: «خالص العزاء للأخ والصديق رامي صبري في وفاة شقيقه كريم صبري الله يرحمه ويصبركم، واعتذر عن عدم الحضور لتواجدي خارج القاهرة».

يذكر أن الفنان رامي صبري أعلن وفاة أخيه «كريم»، مساء الأحد الماضي، وكشفت التحقيقات أن الوفاة جاءت بسبب غرقه في ترعة المريوطية.

ونعى رامي صبري، شقيقه بكلمات مؤثرة؛ إذ نشر صورة تجمعهما عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، وعلق عليها قائلا: «دايما كنت بقولك نفسي أشوفك أحسن مني، وفعلا خدت الشهادة وبقيت أحسن مني يا حبيبي، ربنا يرحمك، ادعوله».

وفي أثناء تشييع الجنازة من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، لم يتمالك رامي دموعه قبل انطلاق صلاة الجنازة على شقيقه، التي حضرها المنتج وليد منصور والمطرب مينا عطا ومحمد الشرنوبي ورامي جمال، وعدد من أصدقاء الراحل، الذين حرصوا علي مواساة المطرب في مصابه.

وكانت الفنانة شذى، أعلنت وفاة شقيق رامي صبري، قائلة: «البقاء والدوام لله، كريم صبري شقيق أخويا وصديقي رامي صبري في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، مفيش كلام نافع يتقال والله غير إن كريم حقيقي زي ما بيتقال كان ابن موت الله يرحمك يا كريم ويصبر أهلك وأصحابك يا رب».

كما حرصت شذي على أن تكون أول الحضور خلال العزاء الذي أقيم في منزل الأسرة بالشيخ زايد.