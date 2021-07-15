محافظ جنوب سيناء يتفقد إنشاءات كوبري دهب والملك سلمان بشرم الشيخ

أجرى اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، جولة ليلية في مدينة شرم الشيخ، لمتابعة المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها على أرض المدينة، ومنها تطوير الطريق الدائري.

تطوير الطريق الدائري

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بنسب التنفيذ في المشروعات الجارية على أرض مدينة شرم الشيخ، وعلى رأسها تطوير الطريق الدائري الذي يتضمن إنشاء 10 حارات مرورية، وممر للمشاة والدراجات، وحارة تهدئة، وعدد 6 كباري بينهم 4 «لوب».

إنشاء كوبري دهب العلوي، وكوبري الملك سلمان العلوي

وأوضح المحافظ، في تصريح صحفي، خلال جولته، أنه جاري الانتهاء من أعمال إنشاء كوبري دهب العلوي، وكوبري الملك سلمان العلوي، وإنشاء دوران للخلف، لافتًا إلى أن هذا المشروع جاء تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الملتقى الاقتصادي الدولي عام 2015، حيث طالب بإنشاء كباري ضخمة بمدينة شرم الشيخ، لإحداث سيولة مرورية في المدينة السياحية العالمية.

إقامة مشروعات كبرى برعاية الرئيس السيسي

وقال محافظ جنوب سيناء إن الحلم أصبح حقيقة، وجاري إنشاء كباري علوية ضخمة بالمدينة، إضافة إلى إقامة عدد من المشروعات والمنشآت الأخرى، من خلال منظومة عمل ضخمة شاركت فيها كافة قطاعات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، كما أن مشروع الطريق الدائري يأتي ضمن سلسلة المشروعات القومية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشرف عليه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لافتًا إلى أن هذا المشروع هو أحد المشروعات القومية الضخمة التي ستغير من الطبيعة الجغرافية لمدينة شرم الشيخ، وتجعلها في مقدمة المدن السياحية على مستوى العالم.