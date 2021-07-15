ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 21 بـ 794جنيها في محلات الصاغة

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس 15 يوليو 2021، ارتفاعا بقيمة 6 جنيهات، في سوق الصاغة، ليباع عيار 24 بسعر 907 جنيهات، مقابل 901 جنيها أمس الأربعاء، وعيار 21 بسعر 794 جنيها، كما بلغ عيار 18 سعر 681 جنيها، أما الجنيه الذهب فبلغ سعره 6 آلاف و352 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

فيما سجلت أسعار الذهب في أسواق المال اليوم الخميس 15 يوليو 2021، ارتفاعا طفيفا لا يتجاوز عدة قروش بالمقارنة بأمس الأربعاء، وبيع عيار 24 بسعر 922.57 مقابل 922.90 جنيها، وسجل عيار 21 سعر 807.26 جنيهات، وبيع عيار 18 بسعر 691.94 جنيها، وسجل الجنيه الذهب سعر6 آلاف و458 جنيها.

أما أوقية الذهب فسجلت اليوم الخميس 15 يوليو 2021 سعر 1831.86 دولار، بارتفاع 11 دولارا بالمقارنة مع أسعار أمس الأربعاء.

أسعار الذهب عالميا

وارتفعت أسعار الذهب عالميا لأعلى مستوى لها أمس الأربعاء، ليصل لـ 1820 دولارا للأوقية مدعومة بضعف الدولار الأمريكي، والذي تضرر من شهادة محافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أمام الكونجرس، للتعليق على الأوضاع الاقتصادية والسياسة النقدية داخل الولايات المتحدة خلال النصف الأول من العام الجاري، وتزايد المخاوف العالمية بشأن فيروس كورونا ومتحور دلتا الجديد، والذي بات يضرب الكثير من دول العالم، وقد يهدد وتيرة التعافي الاقتصادي العالمي مجددا خلال العام الجاري.

أسعار الذهب في السوق المحلي

وعلى الفور، استجابت الأسواق المحلية لارتفاعات الأسعار الذهب في البورصات العالمية، وأرجع متعاملون ارتفاعات الذهب محليا إلى ارتفاع سعر الأوقية اليوم بقيمة 11 دولارا.

ارتفاع أسعار الفضة

ومن بين أسعار المعادن الأخرى التي ارتفعت أيضا كانت الفضة، والتي سجلت حوالي 26.323 دولار للأوقية اليوم الخميس 15 يوليو 2021، فيما سجل البلاديوم حوالي 2827.75 دولار للأوقية اليوم.