أسعار الذهب في مصر وعالمياً.. ارتفاع ثم انخفاض بقيمة 7 جنيهات

يتابع عدد كبير من المواطنين، أسعار الذهب في مصر وعالمياً، وبخاصة لاعتبار الذهب أحد أهم طرق الادخار والاستثمار في الأموال عالمياً، وشهدت أسعار الذهب في مصر و عالميا تذبذب في الأسعار خلال الفترة الماضية، خاصة في تعاملات الأسبوع الماضي، حيث ارتفع الذهب ثم انخفض بقيمة 7 جنيهات مصرية ثم عاودت الارتفاع مره أخرى.

وبلغت أسعار الذهب في مصر وعالمياً أسعاراً مرتفعه خلال الأيام الماضية بعد أن انخفضت ما يقرب من 60 جنيه منذ أسبوعين.

وبلغت أسعار الذهب في مصر وعالمياً من عيار 24 مبلغ 905.74 جنيه مصري، ومبلغ 57.63 دولار أمريكي للجرام في البورصة العالمية اليوم.

وقدر سعر الجرام الواحد من الذهب عيار 21 في مصر بـ792.54 جنيه للجرام الواحد، مقابل 50.43 دولار أمريكي للجرام في البورصة العالمية وأسواق المال.

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر وعالمياً

وارتفع سعر الذهب عيار 18 في السوق العالمي والمصري ليبلغ سعر الجرام الواحد في مصر 679.31 جنيه، مقابل 43.23 دولا أمريكي في البورصة العالمية اليوم.

وبلغ سعر الجنيه الذهب في مصر 6,340 جنيه، مقابل 403.44 دولار أمريكي، كما سجلت الأوقية مبلغ 28.168 جنيه مصري، مقابل 1.792 دولار أمريكي.

وسجلت أسعار الذهب، ارتفاعًا في ختام تداولات الأسبوع الماضي «2 يوليو»، بمقدار 5 جنيهات، مقارنة بالأسعار التي وردت في بداية التعاملات الصباحية، وذلك بعد أن شهدت أسعار الذهب تراجعًا على مدار الأسابيع الماضية، بسبب ارتفاع الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى تصريحات أكبر صندوق تداول مدعوم بالذهب على مستوى العالم، بأن حيازاته تراجعت بنسبة 0.4% إلى 1041.99 طنًا.