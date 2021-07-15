بدء توفد طلاب الثانوية العامة «أدبي» على لجان الامتحان بأسيوط

بدأ طلاب الثانوية العامة «القسم الأدبي» بمحافظة أسيوط، التوافد على لجان الامتحان، حيث يؤدي الطلاب اليوم الخميس، الامتحان في مادة الجغرافيا، وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب من فيروس كورونا المستجد.

ويؤدي اليوم الامتحان 8189 طالبا وطالبة بالقسم الأدبي من الطلاب النظاميين و852 من طلاب المنازل، حيث بدأ الطلاب في التوافد على اللجان ملتزمين بالإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، وجرى توزيع أدوات إجراءات الوقاية من فيروس كورونا على الطلاب قبل دخول اللجان، «كمامة، قفاز، كيس معقم»، كما جرى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب إليها.

وأوضح مصدر بلجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة بقطاع أسيوط، أنه جرى توزيع أدوات وقائية على الطلاب قبل دخول اللجان، متمثلة في «كمامة، قفاز، كيس معقم»، لافتا إلى أنه جرى تعقيم اللجان قبل دخول الطلاب إليها، كما تم تجهيز وتعقيم استراحات رؤساء اللجان والمراقبين، لتوفير سبل الراحة والأمان لهم خلال فترة الامتحانات، مشيرا أن غرفة العمليات لم ترصد أية حالات غش إلكتروني منذ بداية الامتحانات.

وفي سياق متصل، سادت حالة من الهدوء بمحيط اللجان؛ حيث منع الأمن أولياء الأمور الذين رغبوا في انتظار أبنائهم من التواجد أمام اللجان، كما جرى فرض كردون أمني بمحيطها منعا لتواجد أو انتظار أي شخص هناك.

يشار إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة النظاميين في محافظة أسيوط الذين لهم حق أداء الامتحان بلغ هذا العام 25 ألفا و394 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في 98 لجنة، بينها لجنة بمدرسة المتفوقين وأخرى سجن ولجنة مكفوفين، وذلك وسط تكثيف أمني وإجراءات احترازية وفرتها محافظة أسيوط ومديرية التربية والتعليم لهذا الشأن.