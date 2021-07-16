8 تعليمات مهمة عند حفظ اللحوم بالتجميد.. «المفروم» صلاحيته أقل

حدد جهاز حماية المستهلك عبر موقعه الرسمي، من خلال نشرة استرشادية بثّها للمواطنين، عدة نصائح عند حفظ اللحوم بالتجميد، حيث أكد الجهاز أنّ هذه النصائح يجب مراعاتها عند حفظ اللحوم، خاصة الأضاحي، وذلك تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك 2021.

تعليمات وإرشادات مهمة عند حفظ اللحوم بالتجميد

1. يفضل التجميد السريع للحوم.

1. اختيار لحوم ذات جودة عالية لحفظها بالتجميد.

2. اختيار اللحوم التي تحتوي على نسبة دهن أقل.

3. تجنب وضع ملح الطعام على اللحوم قبل التجميد.

4. يفضل وضع قطع اللحم قبل التجميد في عبوات غير منفذة للهواء والرطوبة.

5. اللحوم المفرومة المجمدة صلاحيتها أقل من المجمدة غير المفرومة.

6. يفضل تبريد أو تجميد اللحوم النيئة بجميع أنواعها فور التقطيع حتى لا تكون عرضة للتلوث بالميكروبات.

7. يفضل الصهر البطيء للحوم عن الصهر السريع.

8. الحرص على عدم تجميد نفس اللحوم وصهرها أكثر من مرة.

الخط الساخن لحماية المستهلك 19588

وأكد جهاز حماية المستهلك، أنّ أي مواطن لديه استفتسار عن أي مجال خاصة في الفترة الحالية فيما يخص الأضاحي ولحوم الأضاحي، عليه الاتصال على الخط الساخن 19588.

ونوه الجهاز بأنّ الخط الساخن يعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا، كما يعمل أيضا في أيام الإجازات الرسمية والعطلات، لمساعدة المواطنين.

الجهاز يوفر إمكانياته لخدمة المواطنين

من جانبه، أكد المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، أنّ الجهاز يوفر كل إمكانياته وأدواته من أجل ضبط الأسواق وعدم تلاعب التجار بالأسعار، خلال المواسم الرسمية، خاصة مواسم الأعياد.

وحثّ رئيس جهاز حماية المستهلك، المواطنين، على الاتصال مباشرة بالخط الساخن لجهاز حماية المستهلك والذي يحمل رقم 19588، من أجل التدخل وحل أي مشكلة تواجههم في الأسواق.