تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تيلجرام.. والتعليم تتحقق من صحتها

زعمت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على «تيلجرام وفيس بوك»، بعد انطلاق الامتحان بوقت قليل، والذي يعقد في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وبنمط الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، ومع وجود تحذيرات من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من أي أعمال تسريب أو غش في الامتحانات، مشددة على أن غرفة العمليات المركزية تتابع بشكل مكثف سير الأعمال الامتحانية في جميع المحافظات.

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن غرفة العمليات المركزية ترصد أي محاولات لتداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تيلجرام، وفي حالة التأكد من ثبوت صحتها يتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب قام بذلك، مؤكداً أنه لم يتم السماح للطلاب بدخول اللجان الامتحانية بالهاتف المحمول.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم، إنّ فريق مكافحة الغش الإلكتروني بالغرفة المركزية بوزارة التربية والتعليم، يتتبع صور أسئلة امتحانات الجغرافيا للثانوية العامة لطلاب الشعبة الأدبية، المتداولة على تليجرام، بعد بدء الامتحان بدقائق للتأكد من صحتها.

تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تيلجرام

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن طلاب الشعبة الأدبية، والبالغ عددهم 256 ألفا و366 طالباً، يؤدوا اليوم امتحان مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، موضحاً أن الوزارة كثفت من متابعتها لسير أعمال الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم تحويل جميع حالات الغش التي تم رصدها إلى النيابة العامة، مؤكداً أن الامتحانات وضعت بشكلها الجديد، وأن عملية تصحيح الامتحانات تتم إلكترونيًا دون تدخل العنصر البشري لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص.

«التعليم»: نتتبع تداول امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 على تيلجرام

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن أي محاولات لتسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021 ستنال عقوبات رادعة، مشدداً على الطلاب بضرورة اتباع كافة التعليمات المدونة على أرقام الجلوس، موضحاً أن وزارة التربية والتعليم، حريصة على تتبع جميع صفحات الغش الإلكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتصدي بكل حسم لكل من يخل بسير أعمال امتحانات الثانوية العامة 2021.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات بعد 10 أيام من عقد آخر امتحان، موضحاً أن إعلان النتيجة يكون مجمعاً في جميع المواد.