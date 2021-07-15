«التعليم» تكشف حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: لا أساس لها من الصحة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن حقيقة تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة 2021، مؤكدة على أنها حريصة على تتبع جميع صفحات الغش ورصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، موضحة أن غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها ترصد أي محاولات لتسريب الامتحانات، مشددة على منع دخول أي هاتف محمول للجان الامتحانات، مشيرة إلى أن الامتحانات تسير بصورة منتظمة دون أي معوقات.

«التعليم»: حريصون على رصد أي محاولات لتسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة

وأضافت الوزارة أنه لم يتم تسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، مؤكدة على أن الأوراق المتداولة قبل الامتحانات لا أساس لها من الصحة ولا تنتمي للامتحان، مشددة على جميع الطلاب بعدم الأخذ بها، مؤكدة على أنه سيتم توقيع عقوبات رادعة على أي طالب يحاول تصوير الامتحان ونشره على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أن غرفة العمليات المركزية نسقت مع مديريات التربية والتعليم في جميع المحافظات لرصد أي محاولات لتسريب امتحان الجغرافيا للثانوية العامة، مؤكدة على أنه تم تكثيف الإجراءات التأمينية للامتحانات في جميع اللجان الامتحانية.

امتحان الجغرافيا للثانوية العامة: يعقد ورقيا

جدير بالذكر أن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد على أن امتحانات الثانوية العامة تسري بصورة منتظمة دون أي معوقات، موضحا أنه تم السماح للطلاب بدخول الامتحانات بالكتاب المدرسي فقط، لافتا إلى أن استخدام التابلت في الامتحانات يقتصر فقط على تسجيل الحضور والغياب والاطلاع على الكتب الرقمية عليه.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أن الامتحانات تعقد بنظام الأسئلة الموضوعية التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، مؤكدا على أنه تم توفير الكثير من المراجعات والنماذج الامتحانية الاسترشادية للطلاب للتدريب على طبيعة الامتحانات، مشيرا إلى أن أسئلة الامتحانات لم تكن جديدة على الطالب فهي منذ عام 2018 ويتم عقد الامتحانات بهذه الأسئلة.

وتابع وزير التربية والتعليم، أنه سيتم تصحيح الامتحانات إلكترونيا وإعلان النتيجة بعد 10 أيام من عقد الامتحان الأخير، مؤكدا على أن إعلان النتيجة يكون مجمعا.