أستاذ مناعة يكشف الفوائد الصحية للتبرع بالبلازما

كشف الدكتور أشرف العقبة، رئيس قسم الباطنة والمناعة بجامعة عين شمس، الفوائد الصحية للتبرع بالبلازما، قائلا إن البلازما هي السائل الذي يحمل خلايا الدم، ويجعله يدخل في الدورة الدموية، ويصل إلى جميع خلايا الجسم.

وأضاف «العقبة»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «DMC»، أن سائل البلازما يحتوي على كم كبير للغاية من المكونات، منها مكونات بروتينية مهمة مثل «الزلال»، والذي يمنع الارتشاح وحدوث التورمات، كما يتكون من «الجلوبلين»، وهو المسؤول عن الأجسام المضادة التي تقاوم الأمراض وتساعد الأجسام على التخلص من المشكلات والأمراض التي تسببها الميكروبات والفيروسات، كما أن سائل البلازما يحمل عوامل التجلطات، والتي تساعد الدم على أن يظل في حالة سائلة طوال الوقت.

وأشار إلى أن البلازما تتكون من مكونات، ويتم استخراج مشتقات من هذه المكونات لاستخدامها في علاج الأمراض المختلفة، وهذه المشتقات لكي يتم استخلاصها ووجودها بشكل مُركز يحتاج لتكنولوجيا مرتفعة ووسائل دقيقة لفصل لهذه المكونات والمشتقات.

وأكد أنه لا بد من فحص أي متطوع للتبرع بالدم أو البلازما بشكل دقيق للتأكد من خلوة من الأمراض المُعدية التي يمكن أن تنتقل عن طريق الدم، ولا سيما خلوه من الفيروسات المهمة مثل فيروس سي وبي والإيدز، وبعض الطفيليات التي قد تتواجد في دم المتبرع.

وعن الفئات العمرية للمتبرعين، قال إنه يجب أن يكون الشخص المتبرع في حالة صحية جيدة، ولا يعاني من أمراض مزمنة، ولا يتأثر بتبرعه بالبلازما، لافتا أنه جرى استخدام بلازما المتعافين من كورونا لعلاج بعض الأشخاص الذين كانوا يعانون من إصابات شديدة من الفيروس.

وأكد أنه يتم استخدام البلازما في العديد من الأمراض، مثل أمراض الدم والمناعة وبعض أمراض الأورام والكبد والكلى على حسب الحالات، كما يتم استخدام البلازما الغنية بالصفائح الدموية، والتي لها العديد من الاستخدامات، حيث تساعد على التعافي من المشكلات الصحية والتجميل.