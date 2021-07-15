التعليم: أسئلة الجغرافيا المتداولة صحيحة.. وجار ضبط المتهم بالتسريب

قال مصدر في الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، إنّه جار ضبط الطالب المسؤول عن تصوير أسئلة امتحانات مادة الجغرافيا لطلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية، المنشورة عبر صفحات الغش على تليجرام» بعد بدء الامتحان بدقائق، والذي بدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا.

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أنّه جرى التأكد من صحة أوراق الأسئلة المنشورة عبر صفحات الغش على تليجرام، وسيتم التوصل إلى الطالب من خلال الكود السرى الموجود على أوراق البوكليت لأسئلة الجغرافيا.

ولفت إلى مخاطبة وزارة الداخلية بصفحات الغش، وإغلاق عدد منها، إلا أنّ الطلاب ينشئون صفحات جديدة، موضحا أنّه سيتم تطبيق عقوبات صارمة على الطلاب الغشاشين، طبقًا للقانون 205 لسنة 2020، وحرمانهم من دخول الدور الثاني لهذا العام، وحرمانهم من دخول امتحان العام التالي 2021-2022، بسبب حيازتهم الموبايل ونشر الامتحان على الإنترنت.