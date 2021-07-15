«الهجرة»: اليوم آخر موعد لتلقي طلبات المصريين العالقين في الإمارات للعودة لمصر

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، أن اليوم الخميس، آخر موعد لتقلي طلبات المصريين العالقين في الامارات، دولة ترانزيت، الراغبين في العودة إلى مصر، بعد غلق المملكة العربية السعودية المجال الجوي بينها وبين الإمارات بسبب منع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مكرم» أن غرفة عمليات وزارة الهجرة، لن تتلقى طلبات للمصريين العالقين في الإمارات والراغبين في عودتهم إلى أرض الوطن، بعد اليوم.

وأكدت الوزيرة، أن شركة الطيران الإماراتية «فلاي دبي» قد حددت يوم 15 يوليو الجاري، آخر موعد لاستقبال طلبات الراغبين في العودة من المصريين العالقين والمسافرين عبر خطوطها، لتعديل موعد السفر الخاص بهم دون غرامات، وذلك وفق ما تم الاتفاق عليه مع الجانب الإماراتي بعودة المصريين العالقين بالإمارات إلى مصر، مشيرة إلى أن هناك جسرًا جويًا، لتسهيل عودة المصريين العالقين تدريجيًا إلى مصر منذ الخميس 8 يوليو، بالتنسيق بين وزارة الهجرة ووزارتيّ السياحة والطيران، وسوف يتم إغلاق ذلك اليوم ضمن الاتفاق مع شركات الطيران والجهات المسؤولة

وأضافت أن غرفة عمليات وزارة الهجرة، سجلت 1595 مواطنًا عالقًا بدولة الإمارات العربية المتحدة حجزوا مع الشركات السياحية المصرية، و403 مواطنين حجزوا مع شركات طيران بمعرفتهم الشخصية، دون وساطة الشركات السياحية، ومجموعهم 1995 مواطنًا مصريًا عالقًا قام بالتسجيل لدى وزارة الهجرة.

مكرم تشكر حكومة دبي

كما توجهت «مكرم» بالشكر إلى حكومة دبي على تعاونها الكبير وحرصها على عودة العالقين، وتواصلهم مع شركات الطيران الإماراتية: «الإمارات، فلاي دبي، العربية»؛ لتسهيل عودتهم للقاهرة، دون أن يتكبدوا مصروفات أو غرامات إضافية، وإلغاء الغرامات الخاصة بتعديل مواعيد تذاكر الطيران للمصريين العائدين.