محافظ القاهرة يفتتح مبنى حي الزيتون بعد تطويره

افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال تطوير حي الزيتون والمركز التكنولوجي الخاص به، في اطار التحول الرقمي وسعي الدولة لميكنة دورات العمل والانتقال إلى الخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور حسام فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية ورئيس حي الزيتون.

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع ميكنة الأحياء، يأتي في إطار المشروع القومي الذي تتبناه الدولة لتطوير خدمات المواطنين وتقديمها بصورة حضارية وسريعة ودقيقة من خلال المراكز التكنولوجية لخدمـة المواطنين، والتي يتوفر بها أحدث التقنيات التكنولوجيـة، وذلك لتحسين أداء العمل ولتسهيل حصول المواطنين على الخدمات، بالإضافة إلى المساهمة في إستراتيجية الدولة لمكافحة الفساد بفصل طالب الخدمة عن مقدمها وصولا إلى رضاء المواطنين.

وأضاف المحافظ أن المحافظة وضعت خطة لبرنامج العمل الإلكتروني لتحديث العمل الإداري ضمن رؤية الدولة 2030 بتطوير نظام حوكمة متكامل يضمن سير العمل بكفاءة مع تسهيل الإجراءات بين الإدارات المختلفة ذات العلاقة الواحدة، وتقديم المعلومة والخدمة للمواطنين، بالإضافة إلى الإعداد الجيد للعاملين من خلال دورات تدريبية لهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والتنمية المحلية.

وأشار المحافظ إلى أن هذا التطوير يعتمد على منظومة إلكترونية موحدة، حيث أن جميع الأحياء ستعمل من خلال تطبيق إلكتروني موحد يتيح للمواطنين الاستعلام عن الخدمة من خلال الإنترنت، ويتيح لمتخذي القرار الإطلاع على التقارير التي توضح مدى كفاءة المسئولين بالأحياء في أداء الخدمات ومدى كفاءة العاملين على المنظومة.