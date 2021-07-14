محافظ القاهرة يلتقي «دفعة الشهيد أحمد منسي» من ممثلي البرنامج الرئاسي

التقى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، وفد ممثلي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة الدفعة الثالثة «دفعة الشهيد أحمد منسي»، في ختام برنامجهم التدريبي بمحافظة القاهرة الذي امتد على مدار شهرين بدءًا من 22 مايو 2021.

وكرّم محافظ القاهرة خلال اللقاء المتدربين الخمسة ياسمين محمود، ودكتورة رانا عصام، ومي وهدان، وسلمى سمير، ومهندس محمد ربيع ومنحهم درع المحافظة.

تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة

وأكد محافظ القاهرة أن البرنامج التدريبي المنفذ على مستوى محافظات الجمهورية في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب يؤكد اهتمام القيادة السياسية بالشباب وتأهيلهم علميًا وعمليًا، وصقل مواهبهم ليتمكنوا من قيادة الدولة في المستقبل، بالإضافة إلى أنه يساعد على إنشاء قاعدة قوية وغنية من الكفاءات لتتوافق مع رؤية مصر 2030، وتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، وفهم الأساليب الحديثة في صنع السياسات والإدارة وصنع القرار.

مقترحات للمساهمة في تطوير محافظة القاهرة

واستعرض وفد المتدربين، خلال اللقاء، ملخص تجربتهم في معايشة طرق العمل وقدموا عدة مقترحات للمساهمة في تطوير محافظة القاهرة، كما قدموا الشكر للأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتقديمهم الدعم الكامل لهم طوال فترة التدريب.

وأثنى محافظ القاهرة على الجهد الذي بذله الفريق ورغبتهم في المعرفة والتطوير، كما أثنى على المقترحات التي قدموها لرفع كفاءة الأداء بالمحافظة، مؤكدًا أنها ستكون محل دراسة لإمكانية تنفيذها.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم إتاحة جميع إمكانيات المحافظة خلال فترة التدريب، من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ، ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإداري وجميع العمليات والإجراءات التي تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.

زيارة أهم المشروعات بالمحافظة

وعايش الوفد خلال التدريب دورة العمل بأحياء العاصمة ومديريات الخدمات والديوان العام وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد أهم المشروعات بمحافظة القاهرة كشق الثعبان، والفواخير، ومحور الحضارات ومجرى العيون وماسبيرو ومشروعات بديل العشوائيات، كالأسمرات وأهالينا، ومحطات المناولة الجديدة والمدافن الصحية.

شهد اللقاء دكتور حسام الدين فوزي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.