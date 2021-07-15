حلا شيحة تتبرأ من «أحضان تامر حسني»: أنا تبت ودا ميرضيش ربنا

هاجمت الفنانة حلا شيحة، الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وذلك بعد طرح أغنية «بحبك» التي تم تقديمها في الفيلم عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، والتي ضمت بعض مشاهد متفرقة تجمعها بالفنان تامر حسني.

وكتب شيحة في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة، وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام، ورد الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

حلا شيحة: الكليب ميرضيش ربنا وعيطت وأنا بتفرج عليه

وتابعت: «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف». وأكدت على أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ«ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».

حلا شيحة: أنا تبت من المشاهد دي.. واستغفرت ربنا وأتمنى يكون راضي عني

ووجهت رسالة لتامر حسني: قالة: «الفيلم عمل إيرادات ونجح بمقاييس الدنيا، بس لم ينجح بمقاييس الآخرة، استغفر ربنا يا تامر وتوب عن اللي أنت فيه، وافتكر لما قولت أنا عايز أموت وأنا مش مطرب».

وحققت أغنية «بحبك» لـ تامر حسني من فيلم «مش أنا»، نجاحًا كبيرًا على مدار الساعات الماضية التي تلت طرحها للمرة الأولى عبر القناة الرسمية للفنان تامر حسني على «يوتيوب»، حيث حققت خلال 48 ساعة أكثر من مليون ونصف مشاهدة.