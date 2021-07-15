انخفاض سعر اللحوم البلدية والدواجن البيضاء.. تعرف على أسعار أسواق الدقهلية

شهدت الدواجن البيضاء في أسواق الدقهلية انخفاضا بسيطا فيما حافظت الدواجن البلدية علي ارتفاع أسعارها، وانخفضت أيضا أسعار اللحوم البلدية الكبيرة لأقل معدل لها وانخفض سعر الكيلو حتى وصل إلي 75 جنيها وذلك بحسب ما أعلنته الغرفة التجارية بالدقهلية، برئاسة المهندس أحمد رعب، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، اليوم الخميس 15 من يوليو 2021، قائمة أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق الدقهلية.

أسعار الدواجن في أسواق الدقهلية

وقال ناصر رمضان محمد، أمين عام الغرفة التجارية، إن أسعار الدواجن لكل كيلو جرام هي كما يلي :

فراخ بيضاء : يتراوح السعر من 28.5 جنيها إلي 29 جنيها للكيلو

شيش: 72 جنيها للكيلو

دواجن بلدي فلاحي: 45 جنيها

فراخ بانيه: يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 80 جنيها للكيلو

دبابيس: يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 47 جنيها للكيلو

أوراك: 37 جنيها

صدور بالعظم: يتراوح السعر من 46 جنيها إلي 50 جنيها للكيلو

حمام كداب: يتراوح السعر من 55 جنيها إلي 60 جنيها للكيلو

شاورما فراخ: يتراوح السعر من 69 جنيها إلي 75 جنيها للكيلو

سمان: 25 جنيها الجوز

كبد وقوانص: 40 جنيها للكيلو

بط سوداني ومسكوفي: 60 جنيها

أرانب: 40 جنيها

أجنحة: 20 جنيها

أسعار اللحوم في أسواق الدقهلية

لحمة بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها حسب المنطقة

لحمة بلدي كبيرة: ظهر لها 3 أسعار من 75 جنيها - 90 جنيها إلي 100 جنيها

بفتيك بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

كبده بلدي: يتراوح سعر الكيلو من 120 جنيها إلي 140 جنيها

أسعار اللحوم المستوردة في أسواق الدقهلية

كبده مجمدة: 50 جنيها

لحمة برازيلي: 85 جنيها

لحمة هندي: 75 جنيها

لحمة توزيع منافذ: يتراوح السعر من 75 جنيها إلي 85 جنيها

لحمة جملي: يتراوح سعر الكيلو 80 جنيها إلي 90 جنيها

أسعار الأسماك في أسواق الدقهلية

بوري : يتراوح السعر من 45 جنيها إلي 55 جنيها للكيلو

سمك بلطي متوسط وسوبر : يتراوح السعر من 20 جنيها إلي 30 جنيها 3 أسماك

كابوريا نتي وسط: يتراوح السعر من 50 جنيها إلي 70 جنيها الكبيرة

جمبري: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 150 جنيها

بربوني صغير: 50 جنيها

سمك ماكريل: 45 جنيها

سمك كليماري: 80 جنيها

سبيط: يتراوح السعر من 130 جنيها إلي 140 جنيها للكيلو

سردين: 30 جنيها