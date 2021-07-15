«الهجرة للدارسين» يقدم دورة تدريبية لمكافحة المعلومات الزائفة

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن تدريب حول مكافحة الأخبار المزيفة، والتحقق من المعلومات إحدى أهم مهارات القرن الـ21، في ظل الكم الهائل من المعلومات والأخبار التي تنشر لحظة بلحظة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وينظم مركز وزارة الهجرة للحوار دورة تدريبية حول «مكافحة الأخبار المزيفة» عبر تطبيق «Zoom»، في 24 يوليو الجاري، ويقدمها أحمد الشيخ، استشاري المنصات الرقمية ومدرب الإعلام الرقمي.

وأكدت وزارة الهجرة استمرار الدورة التدريبية لـ3 ساعات، وتشمل نشر الوعي بطرق رصد الأخبار المزيفة، والتأكد من المعلومات والوصول إلى مصادرها الأصلية وتطوير مهارات المشاركين في تمييز المعلومات المضللة على شبكة الإنترنت، واستخدام وسائل وأدوات مجانية لتدقيق المعلومات والتحقق من الصور باستخدام الموبايل.

وأوضحت الهجرة أن الملايين حول العالم يستخدمون مواقع الأخبار ووسائل التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومات، ليصبح من حق كل من يملك حسابًا أن ينشر ما يريده من معلومات وأخبار حتى لو كانت «مزيفة»، فإذا كنت تريد حضور الدورة التدريبية، سجّل الآن عبر الرابط التالي:

https://docs.google.com/forms/d/1MHpJ0s3QnGigePUVzB947JAYFvqb3_klc0abKWIHeFo/edit

ويوفر «ميدسي» فرصة مهمة لإدماج شباب المصريين الدارسين في الخارج في خطط العمل الوطني ومساراته من جانب، وتعزيز فرص هؤلاء الشباب في تحقيق أهدافهم العلمية والعملية من جانب آخر، عبر ما يلي:

- نقطة اتصال في شكل منصة إلكترونية تفاعلية تتيح تواصلًا وحوارًا مستديمين.

- خدمات معلوماتية رقمية مُحدثة ودقيقة.

- أنشطة وفعاليات علمية وثقافية وفنية وسياحية.

- جهود منظمة وفعاليات للربط بين سوق العمل المحلية وبين خريجي الجامعات الأجنبية.

- خدمات نشر معيارية لأوراق وبحوث علمية يتم إعدادها بواسطة الدارسين بالخارج.

- منبر نقاش حر ومفتوح للتعبير عن الآراء وتقديم المقترحات الخاصة بمجالات العمل الوطني المختلفة وإسهام الدارسين بالخارج فيه.