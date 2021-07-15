تعرف على الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي

إذا كنت ترغب في الاستفادة من مبادرة التمويل العقارى الجديدة فإليك، الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقاري من البنك المركزي، والتي جرى إطلاقها رسميا الثلاثاء الماضي، بتيسيرات تتضمن تخصيص 100 مليار جنيه من خلال البنوك أو شركات التمويل العقاري لتمويل شراء الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بسعر عائد متناقص 3% لمدة تصل إلى 30 عامًا.

تنفيذا لتوجيهات الرئيس بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإتاحة الفرصة للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل للحصول على سكن ملائم بأسعار مدعمة وعلى فترات زمنية طويلة الأجل.

محدودو الدخل

وتنطبق المبادرة على محدودي الدخل الذين يتم تحديد قيمة الدخل والوحدات الخاصة بهم من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بحيث يبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري حالياً 4.5 ألف جنيه للفرد الأعزب و6 آلاف جنيه للأسرة، وتبلغ قيمة الوحدة حاليًا 350 ألف جنيه مصري، ويتم دفع 10% دفعة مقدمة.

متوسطو الدخل

أما بالنسبة لمتوسطي الدخل المستفيدين من المبادرة فيبلغ الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري 10 آلاف جنيه للفرد الأعزب و14 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع 15% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة التي يصل سعرها حتى 1.1 مليون جنيه كحد أقصى، أما بالنسبة للوحدات التي يزيد سعرها على 1.1 مليون جنيه وحتى 1.4 مليون جنيه فيتم دفع 20% دفعة مقدمة كحد أدنى من إجمالي قيمة الوحدة.

الأوراق المطلوبة لمبادرة التمويل العقارى من مبادرة البنك المركزي

صورة بطاقة الرقم القومي سارية.

وثيقة الزواج للمتزوجين.

وثيقة الطلاق للمطلقات.

شهادة الوفاة للأرامل.

بيان نفقة للمطلقات «من خلال حكم محكمة».

شهادات ميلاد الأبناء تحت سن 16 سنة وصورة بطاقات الرقم القومي للأبناء سارية للأبناء فوق الـ16 سنة.

برنت معاش للمتقاعدين.

مفردات مرتب بالداخل الصافي + الحوافز للموظفين القطاع الخاص والعام.

إيصالات مرافق حديثة للشقة المطلوب تمويلها.

خطاب من مالك الشقة يوضح السعر المطلوب ومرفق به جميع أوراق الملكية.