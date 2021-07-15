خطوات تسجيل شقتك في الشهر العقاري بعد مبادرة البنك المركزي

بعد إعلان البنك المركزي رسمياً، العمل بمبادرة التمويل العقاري، والتي من ضمن شروطها الأساسية هي أن يكون العقار مسجل في الشهر العقاري، بدأ عدد من المواطنين يتساءلون عن كيفية تسجيل وحداتهم السكنية للاستفادة من بيعها في المبادرة، وهل سوف يطبق عليها قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 بشكله القديم أم القانون بعدما أجريت عليه التعديلات الأخيرة والتي أثارت ضجة كبيرة.

الدكتور ضيف الله النجار، رئيس نادي الشهر العقاري، أكد أن تسجيل العقار سواء كان وحدة سكنية أو أرض سوف يتم وفقاً لقانون الشهر العقاري الحالي، لافتا ًإلى أن التعديلات التي أدخلت على قانون الشهر العقاري معطلة لمدة عامين بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالتالي يتم العمل بالقانون الحالي دون تعديلات.

وقال النجار في تصريحات لـ«الوطن»، إن من يريد تسجيل ممتلكاته في الشهر العقاري، عليه التوجه إلى مكتب التوثيق والشهر العقاري الذي يقع في دائرته العقار المراد تسجيله، وبمجرد استيفاء الأوراق والشروط يتم التسجيل.

وحول المدة الزمنية التي سوف يستغرقها طلب التسجيل، والخطوات الواجب اتباعها، أكد أنه لا يوجد إطار زمني محدد، وأن الأمر يختلف باختلاف العقار المراد تسجيله، قائلا: «العقار يمكن أن يكون لورثة ويمكن أن يكون هبة ويمكن أن تكون لمالك مباشرة ويمكن أن تكون أرض زراعية، ويمكنة أن تكون الوحدة داخل مدينة جديدة ، فكل حالة لها أوراق خاصة بها».

وأوضح النجار أنه بمجرد تقدم طلب التسجيل واستيفاء الأوراق المطلوبة، فإن الشهر العقاري يبدأ يبحث في الملكية والتأكد من صلاحها للتسجيل من عدمه، ويوجه خطاب للمساحة لعمل معاينة على الطبيعة ، وبمجرد الانتهاء من كل تلك الاجراءات فإنه يتم التسجيل".

ونشرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستندات لإتمام اجراءات التسجيل والتي تختلف حسب نوع التعامل، وتستعرض الوطن أنواع التعاملات المختلفة والاوراق المطلوبة لكل تعامل على حدى.

أولاً: مستندات تسجيل عقد البيع الرضائي:

- العقد المسجل سند ملكية البائع.

- كشف رسمي من الضرائب العقارية للناحية.

ثانياً: تسجيل عريضة دعوى صحة ونفاذ البيع:

- إرفاق صورة ضوئية معتمدة من مقدم الطلب أو تضمين طلبك بأنه يتعذر عليك تقديم هذه الصورة.

ثالثاً: تسجيل حكم صحة ونفاذ بيع:

- العقد العرفي المنظور في الدعوى.

-عريضة الدعوى.

-الحكم المراد تسجيله وما يفيد نهائيته مع تقديم المستندات السابق بيانها.

رابعاً: شهر إرث متوفي.

- إرفاق الإعلام الشرعي المثبت لوفاة المورث.

- مستندات الملكية الموضحة سابقاً.

وأكدت مصلحة الشهر العقاري أنه في حالة استيفائك لكافة البيانات والمستندات يخدث التالي:

1) تؤشر المأمورية على الطلب بالقبول للشهر.

2) الإجراءات تستغرق وقت يتراوح ما بين يوم إلى خمسة أيام في حالة استيفائك جميع البيانات والمستندات.

3) تحرير مشروع المحرر"نسخ مقبول للشهر" على العقود الزرقاء المدموغة المباعة من المأمورية وتقديمها مرفقاً بها نفس المستندات التي سبق استلامها من المأمورية لتقوم المأمورية بمراجعة هذا المشروع وتسليمه إليك في خلال مدة من يوم إلى ثلاثة أيام من تقديمه أو إخطارك به بريدياً في نهاية هذه المدة في حالة عدم توجهك لاستلامه.

4) التوجه إلى أي فرع توثيق لتوثيق مشروع المحرر أو التصديق على التوقيعات على حسب الأحوال وهذا الإجراء لا يستغرق أكثر من ساعة .

5) تقديم مشروع المحرر الموثق إلى مكتب الشهر العقاري المختص لمراجعته فنياً ومالياً ثم يدرج بدفتر الشهر ويعطي له رقم مشهر ويتم تسليمه إليك وهذا الإجراء لا يستغرق من الوقت سوى يوم واحد.

أما بالنسبة لطلبات قيد ضمان التمويل العقاري فيجب اتباع الآتي:

1) يقدم الطلب المحرر من البنك أو المستثمر "المشتري" إلى المكتب الرئيسي للشهر العقاري بعاصمة المحافظة مرفقاً به المستندات الآتية:

- العقد المسجل سند ملكية (المشتري) أو المستثمر.

-عقد التمويل العقاري الموقع عليه من أطرافه الثلاث البنك أو شركة التمويل والبائع والمستثمر ( المشتري ) مثبت تاريخه أو موثق.

وأوضحت المصلحة أنه يمكن متابعة ما تم في طلبك لدى مكتب شئون التمويل العقاري التابع لمصلحة الشهر العقاري والكائن مقره بهيئة التمويل العقاري شارع المانسترلي ـ الجيزة، موضحة أن هذا الاجراء لايتجاوز سبعة أيام.