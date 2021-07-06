لو من سكان القاهرة.. أماكن 50 فرعا تقدم خدمات «الشهر العقاري»

إذا كنت من سكان محافظة القاهرة، وتريد التوجه إلى أقرب فرع توثيق تابع لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، فإليك عناوين المكاتب وأنواعها والتي تبدأ عملها يومياً من التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصراً عدا يوم الجمعة.

1) فرع قصر النيل وعنوانه 16 أ شارع أمين سامي متفرع من شارع قصر العيني عمارة العرايس بالسيدة زينب.

2) فرع الخليفة وعنوانه 12 ش مصطفى كامل، لاظوغلى، قسم قصر النيل.

3) فرع الأحوال الشخصية بالقاهرة وعنوانه مبنى وزارة العدل، الدور الرابع، ميدان لاظوغلي.

4) فرع جنوب القاهرة الرئيسي وعنوانه محكمة زينهم بجوار الطب الشرعي بالسيدة زينب.

5) فرع بريد ضباط الهايكستب وعنوانه شيراتون المطار، قسم النزهة.

5) فرع بريد المسير وعنوانه 65 المسيرى الزيتون الغربية.

6) فرع بريد منشية البكري وعنوانه 3 شارع فهمى باشا من شارع منشية البكري، مصر الجديدة.

7) فرع الأزبكية وعنوانه 14شارع المهدى، أمام البنك المركزى المصري.

8) فرع الموسكى وعنوانه داخل محكمة زينهم جنوب القاهرة.

9) فرع منشأة ناصر وعنوانه محكمة زينهم، بجوار الطب الشرعى، السيدة زينب.

10) فرع المعادي وعنوانه شارع نور الدين بجوار محكمة المعادى بعرب المعادى .

11) فرع شياخات حلوان وعنوانه برج الإسراء في شارع محمود خاطر، خلف قسم حلوان.

11) فرع مدينة نصر ثان وعنوانه 17 شارع أسماء فهمى، أرض الجولف بمدينة نصر.

12) فرع الوايلى وعنوانه 116 شارع العباسية، عمارة الخبراء، خلف مبنى مصر للسياحة، الدور الاول، ميدان العباسية.

13) فرع بريد حى الاسمرات وعنوانه مجمع خدمات البريد بحى الاسمرات.

14) فرع مدينتي وعنوانه بجوار نقطة شرطة مدينتي خلف موقف أتوبيس الحركة.

15) البساتين المطور وعنوانه311 البساتين الشرقية، البساتين، محافظة القاهرة.

16) فرع حلوان المطوروعنوانه شارع محمد السعيد مدينه الطيران، حلوان، القاهرة.

17) فرع مدينة نصر المطور وعنوانه 24 شارع إبراهيم الرفاعى من نجاتى سراج ،الحى الثانى، مدينة نصر.

18) فرع الرحاب بالقاهرة الجديدة وعنوانه بوابة رقم 5 بنادى الرحاب، المنطقة الشمالية، الرحاب، القاهرة الجديدة.

19) فرع مدينة نصر ثالث وعنوانه بجوار نيابة الوايلي الجزئية، أمام مستشفى المقاولون العرب بمدينة نصر.

20) فرع التجمع الخامس وعنوانه التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة.

21) فرع سيتى ستار وعنوانه مول سيتى ستار بمدينة نصر القاهرة.

22) فرع الزاوية الحمراء المطوروعنوانه شارع منشية الجبل بعزبة أبوليلة، مقر الجزب الوطنى القديم، الزاوية الحمراء.

23) فرع نادي وادي دجلة شيراتون المطار وعنوانه داخل مقر النادي.

24) فرع نادي هيلوليدو وعنوانه داخل النادي ميدان روكسي.

25) فرع الجهاز المركزي وعنوانه شارع صلاح سالم.

26) فرع نادي الزهور بالقاهرة الجديدة وعنوانه داخل النادي.

27) فرع نادي القاهرة الجديدة وعنوانه داخل النادي.

28) فرع النادي الأهلي مدينة نصر وعنوانه النادي الأهلي بمدينة نصر.

29) فرع المقاولون العرب وعنوانه نادي المقاولون العرب.

30) شهر وتوثيق الشروق وعنوانه عمارة 87 بجوار ميدان النافورة طريق المشتل.

31) فرع نادى بركة الحاج بالمرج وعنوانه نادى بركة الحاج.

32) فرع ثان المرج وعنوانه مؤسسة سيد جلال بمؤسسة الزكاة.

33) فرع الرقابة الادارية وعنوانه مبنى الرقابة الادارية بمدينة نصر.

34) فرع النزهة وعنوانه 6 شارع عثمان غالب بمصر الجديدة.

35) فرع هليوبوبلس وعنوانه نادى هليوبوبلس روكسى.

36) فرع الاستثمار وعنوانه مبني هيئة الاستثمار بصلاح سالم.

37) فرع نادى الشمس وعنوانه جسر السويس نادى الشمس.

38) فرع نادى الطيران وعنوانه سانت فاتيما نادى الطيران.

39) فرع عين شمس وعنوانه القاهرة ،عين شمس، مساكن الوادى بلوك 3 شارع 6 أكتوبر.

40) فرع سوق السيارات مدينه نصروعنوانه بداخل ساحة سوق السيارات 2 المنطقة التاسعة - مدينة نصر.

41) فرع مكتب سيارات مصر الجديدة عنوانه ميدان الجامع- المرور.

42) فرع مرور الدراسة وعنوانه مبني إدارة المرور.

43) فرع المرج وعنوانه القاهرة، ِشارع الشرطة، المرج البحرية، قسم المرج.

44) فرع القبة وعنوانه القاهرة عمارة الخبراء بالعباسية.

45) فرع المطرية عنوانه 108شارع ولى العهد، خلف المخابرات، كوبرى القبة، عمارات الخبراء.

46) فرع الظاهروعنوانه القاهرة، أول شبرا جزيرة بدران بالمحكمة.

47) فرع مدينة نصر أول وعنوانه 2 شارع العشماوى، أمام مسجد عباد الرحمن، الحى السابع مدينة نصر.

48) فرع شبرا وعنوانه جزيرة بدران أمام توشيبا العربى ،محكمة الزنانيري، روض الفرج.

49) فرع الزيتون وعنوانه 69 شارع المطرية العمومى، بجوار شركة المياة ، الزيتون.

50) فرع مصر الجديدة وعنوانه 2 شارع المحكمة، ميدان المحكمة، مصر الجديدة.