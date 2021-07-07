لو من سكان الجيزة.. أماكن 25 فرعا تقدم خدمات الشهر العقاري

إذا كنت من سكان محافظة الجيزة، وتريد إنهاء خدمة من خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وتريد معرفة مواعيد وعناوين أقرب فروع التوثيق القريبة من منزلك، فإليك أماكن وعناوين الفروع ومواعيد عملها التي تبدأ من التاسعة صباحا ًوحتى الرابعة عصراً والتي نستعرضها في السطور التالية .

1) توثيق المركز التكنولوجى بالجيزة وعنوانه المركز التكنولوجى بجوار محطة قطار الجيزة.

2) توثيق بريد مينا جاردن سيتى وعنوانه قسم أول 6 أكتوبر، أول 6 أكتوبر، الجيزة.

3) توثيق بريد الفهميين وعنوانه الجزيرة الشقراء، الصف، الجيزة.

4) توثيق بريد المرازيق بالجيزة وعنوانه قرية المرازيق، البدرشين، الجيزة.

5) توثيق الأهرام وعنوانه 16شارع عكاشة، ميدان المساحة،الدقى.

6) توثيق بريد 6 أكتوبر وعنوانه مجمع خدمات بريد 6 أكتوبر، ميدان فودافون.

7) توثيق أكتوبر فرع الشيخ زايد وعنوانه عمارة 62 الحى 13 بالشيخ زايد.

8) توثيق منشأة البكارى وعنوانه شارع كعبيش - فيصل.

9) توثيق أبو النمرس وعنوانه خلف مسجد عبد اللطيف، بجوار موقف السيارات.

10) توثيق الحوامدية وعنوانه أول شارع الصحافة بالحوامدية.

11) توثيق منشأة القناطر وعنوانه محكمة منشأة القناطر، بجوار المجلس المحلى.

12) توثيق 6 أكتوبر المطور وعنوانه جهاز مدينة 6 أكتوبر - أمام الدولفين مول.

13) توثيق بريد المهندسين وعنوانه شارع سوريا - ميدان موسى جلال - بجوار سعودى ماركت بالمهندسين.

14) توثيق سيارت الملاكي وعنوانه شارع أحمد الزيات منطقة بين السريات .

15) توثيق الجيزة وعنوانه11 شارع مراد بالجيزة.

16) توثيق ضواحى الجيزة وعنوانه مبنى الجمعية الزراعية ، أسفل دائرى صفط اللبن .

17) توثيق العياط وعنوانه محكمة العياط، بجوار محطة القطار، العياط .

18) توثيق البدرشين وعنوانه شارع النيل السعيد.

19) توثيق أطفيح وعنوانه أول مدخل أطفيح.

20) توثيق بريد اللشت وعنوانه اللشت، العياط، الجيزة.

21) توثيق بريد الحي الأول الشيخ زايد وعنوانه رقم 50 الشيخ زايد الجيزة.

22) توثيق بريد المنصورية وعنوانه منشية القناطر بالجيزة.

23) توثيق بريد أن خنان بالجيزة وعنوانه قرية أم خنان بالجيزة.

24) توثيق فرع مول العرب والخدمة داخل الفرع بمقابل مادي يحصل داخله.

25) توثيق سوديك والخدمة بهذا الفرع بمقابل مادي يحصل داخله.