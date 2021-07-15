مصدر: تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب 3 مرات يوميا لضبط الغشاشين
كتب:
أميرة فكري
01:16 م | الخميس 15 يوليو 2021
الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم لمتابعة امتحانات الثانوية
كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صدور تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بضرورة مرور أفراد الأمن الإداري أثناء الامتحانات على الطلاب، لتمرير العصا الإلكترونية عليهم، كمزيد من الإجراءات لمنع اصطحاب أي طالب لأداة غش، ووقف الغش الإلكتروني وتصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر تليجرام.
وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ هذا الإجراء يعني أنّ الطالب سوف يتم تمرير العصا الإلكترونية عليه نحو 3 مرات، عند دخوله من بوابة المدرسة، وأثناء دخوله إلى اللجنة، والثالثة أثناء انعقاد الامتحان.
التعليم لـ«رؤساء اللجان»: تمرير العصا الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية
ولفت المصدر، إلى أنّ التعليمات التي صدرت لرؤساء اللجان، شددت على ضرورة تمرير العصا الإلكترونية على الطالب في هدوء تام، ودون إزعاج أو توتر له، بحيث يتحرك مسيؤول الأمن الإداري الذي بيده العصا، في الطرقات بين الطلاب وهم باللجنة، ويمر عليهم واحدا تلو الآخر، وحال ضبط أي أداة غش يتم تحريزها وتحرير محضر بالواقعة في الحال، كإجراء إضافي يساعد على غلق أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها الطالب الغشاش.
يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وتتابع الوزارة من خلال الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة، لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.
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