مصدر: تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب 3 مرات يوميا لضبط الغشاشين

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن صدور تعليمات إلى رؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة، بضرورة مرور أفراد الأمن الإداري أثناء الامتحانات على الطلاب، لتمرير العصا الإلكترونية عليهم، كمزيد من الإجراءات لمنع اصطحاب أي طالب لأداة غش، ووقف الغش الإلكتروني وتصوير أوراق الأسئلة ونشرها عبر تليجرام.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ هذا الإجراء يعني أنّ الطالب سوف يتم تمرير العصا الإلكترونية عليه نحو 3 مرات، عند دخوله من بوابة المدرسة، وأثناء دخوله إلى اللجنة، والثالثة أثناء انعقاد الامتحان.

التعليم لـ«رؤساء اللجان»: تمرير العصا الإلكترونية داخل اللجان الامتحانية

ولفت المصدر، إلى أنّ التعليمات التي صدرت لرؤساء اللجان، شددت على ضرورة تمرير العصا الإلكترونية على الطالب في هدوء تام، ودون إزعاج أو توتر له، بحيث يتحرك مسيؤول الأمن الإداري الذي بيده العصا، في الطرقات بين الطلاب وهم باللجنة، ويمر عليهم واحدا تلو الآخر، وحال ضبط أي أداة غش يتم تحريزها وتحرير محضر بالواقعة في الحال، كإجراء إضافي يساعد على غلق أي ثغرة يمكن أن ينفذ منها الطالب الغشاش.

يواصل طلاب الثانوية العامة امتحانات نهاية العام، حيث أدى طلاب الشعبة الأدبية وعددهم 256 ألفا و366 طالبا، اليوم الخميس، امتحانات الثانوية العامة 2021 في مادة الجغرافيا، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وتتابع الوزارة من خلال الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لجان الامتحانات عبر كاميرات المراقبة، لكشف أي محاولات غش بين الطلاب داخل اللجان الامتحانية، برئاسة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس امتحانات الثانوية العامة، والدكتور رضا حجازي نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة ونائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.