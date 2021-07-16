سعر اليورو اليوم الجمعة 16-7-2021 في البنوك المصرية

تباينت أسعار اليورو في البنوك المصرية، وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو، ويهتم المواطنون بمعرفة سعر اليورو اليوم في البنوك المصرية، وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» استمرارا للخدمات التي تقدمها لقرائها سعر اليورو في عدد من البنوك المختلفة:

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

سجل سعر اليورو في بنك مصر 18.46 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك قناة السويس

سجل سعر اليورو في بنك قناة السويس 18.41 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر اليورو في بنك cib نحو 18.41 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في المصرف المتحد

سجل سعر اليورو في المصرف المتحد نحو 18.41 جنيه للشراء و18.61 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي المصري

سجل سعر اليورو في البنك الأهلي 18.38 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي

سجل سعر اليورو في البنك المركزي نحو 18.46 جنيه للشراء و18.59 جنيه للبيع.

أسعار العملات

وتقدم «الوطن» أسعار العملات العربية والأجنبية في البنوك المصرية وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، على النحو التالي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وبنك قناة السويس 4.12 للشراء و4.19.

سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد، 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجّل في بنك مصر 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، كما سجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.