«رموه في المنور».. مصرع طفل بالقليوبية: «أمه مدفعتش الفلوس اللي عليها»

كشفت مديرية أمن القليوبية، اختفاء طفل عقب خروجه للهو أمام منزله بالخانكة، وتبين وفاة الطفل على يد جارته بسبب خلافات مالية مع والدته.

وتلقى مركز شرطة الخانكة بمديرية أمن القليوبية، بلاغًا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة المركز، بغياب نجله، 6 سنوات، عقب خروجه للهو أمام مسكنهما.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام توصلت جهوده إلى وجود خلافات مالية بين والدة الطفل وإحدى جيرانها «ربة منزل»؛ لرفض الأخيرة رد المبالغ المالية المستحقة لوالدة الطفل، فعقدت العزم على التخلص من نجلها؛ انتقامًا منها.

وقررت ربة المنزل استدراج الطفل حال لهوه بالشارع للشقة سكنها بحجة شراء بعض المستلزمات لها، وفور دلوفه تعدت عليه بسلاح أبيض «سكين»؛ مما أدى لوفاته، وعقب عودة نجليها للمنزل أخبرتهما بالواقعة، فقاما بالاشتراك معها بالتخلص من الجثة بوضعها داخل برميل بلاستيكى صغير الحجم وإخفائه بمنور العقار سكنهم بإلقاء كمية من الأتربة عليه.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أرشدوا عن مكان الجثة والأداة المستخدم في ارتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.