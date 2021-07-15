لجنة التطوير بـ«التنسيقية» تستعين بخبراء في مجال التدريب

في إطار أنشطة مبادرة «CPYP Trainers' Club» استعانت لجنة التدريب والتطوير بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بخبراء في مجال التدريب لإقامة تدريب إعداد مدربين «TOT» لأعضاء التنسيقية، وذلك لثقل مهاراتهم وأدواتهم التدريبية وإطلاعهم على آخر أساليب التدريب التفاعلي.

ويعد هذا التدريب استعدادا ليبدأ مدربو التنسيقية أولى جولاتهم التدريبية لإفادة باقي الأعضاء.