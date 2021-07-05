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وزير الرياضة: «تنسيقية شباب الأحزاب» تجربة فريدة تعبر عن رؤية القيادة السياسية

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حسام حربى
06:34 م | الإثنين 05 يوليو 2021
وزير الشباب

وزير الشباب

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إن تجربة تنسيقية شباب الأحزاب، فريدة، وتعبر عن رؤية القيادة السياسية، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولى الشباب والمرأة اهتمامًا بالغًا منذ توليه مسئولية البلاد منذ 7 سنوات.

جاء ذلك خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للحديث عن مشروع قانون التنسيقية لاستبدال ونقل ملكية الأراضي لصالح مراكز الشباب والمنشآت الشبابية، بحضور الدكتور أشرف صبحي.

وأضاف صبحي، أنه سعيد بالتواجد اليوم في تنسيقية شباب الأحزاب، وهم شباب واع ومثقف تحت قبة البرلمان.

 

 

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