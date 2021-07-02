تنسيقية شباب الأحزاب تهنئ الحزب الشيوعي الصيني بمئوية تأسيسه

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحزب الشيوعي الصيني بمناسبة مرور المئوية الأولى على تأسيسه في 1 يوليو عام 1921، حين اجتمعت طليعة الطبقة العاملة الصينية في المؤتمر الأول المنعقد بمدينة شنجهاي في 23 يوليو عام 1921، وكان اجتماعهم بمثابة فجر جديد في عمر الصين.

وقالت التنسيقية في بيان لها، إنه بعد مرور المائة الأولى أثبتت الصين وشعبها أن الأفكار لا تموت، وإنما هي قادرة على الإنجاز وتحقيق المعجزات بصرف النظر عن السياقات العالمية والإقليمية المواتية أو غير المواتية؛ فإذ بها تقدم للعالم أجمع تجربة استثنائية في السياسة والاقتصاد تتسم بالخصوصية والإبهار.

وأضافت: «كشباب مصري وطني يؤمن بالتجارب الوطنية الخالصة، فإننا نتقدم بتلك التهنئة أيضا للشعب الصيني وحزبه، مؤكدين أن لكل أمة كامل الحق وكل القدرة على صناعة مستقبلها الخاص بها بما يحقق طموحات أفرادها ويحفظ الأوطان عزيزة للأجيال القادمة».