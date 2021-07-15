 طلاب «هندسة حلوان» يشاركون في مهرجان «IEEE Helwan SB» للتكنولوجيا

يشارك طلاب كلية الهندسة بجامعة حلوان في مهرجان التكنولوجيا الذي تعقده منظمه «IEEE Helwan SB» يومي الجمعة والسبت، 16 و17 يوليو الجاري، بالقريه الذكية «sector B5»، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد الجارحي عميد الكلية، والدكتور عمر حنفي العميد الأسبق للكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم، اهتمام جامعة حلوان بالمشاركات الطلابية في المسابقات المختلفة، والتي تساهم في تنمية المهارات الابتكارية والإبداعية والتنافسية لدى الطلاب وتؤهلهم لسوق العمل، مشيرًا إلى أن كليات جامعة حلوان المختلفة بتنوع تخصصاتها وتفردها، تحتوي على العديد من المجالات التي يحتاجها السوق المصري بشدة، لذا تسعى لأن يكون خريجوها على درجة عالية من الكفاءة والمهنية والتميز، من خلال توفير فرص المشاركات المتغيرة وذلك لإكسابهم الخبرات وصقل معارفهم ودفعهم للإبداع، ما يعزز إتاحة فرص العمل لهم بعد تخرجهم.

وأوضح الدكتور أحمد الجارحي، أن المشاركة الطلابية ستتم في مختلف الفعاليات في المهرجان، ففي اليوم الأول تُجرى مسابقة «Texight» في مجال الكهرباء بهدف ربط الطلاب بسوق العمل، بجانب 4 محاضرات، الأولى عن كيفية الاستفادة من الطاقه الشمسية ومميزاتها وعيوبها، والخلايا الشمسية وأنواعها، وكيفية إعداد نظام يعمل بالطاقه الشمسية.

أما المحاضرة الثانية فتتناول كيفيه التحكم عن بعد، سواء في خطوط الإنتاج في المصانع إلى التحكم الآلي في أكبر المدن الصناعية، فيما تتطرق المحاضرة الثالثة إلى طريقة توزيع الكهرباء على مبان سكينة، أو منشآت حكومية، أو المستشفيات، وذلك باستخدام مختلف البرامج المتنوعة، وعمل مزيج بين مهندسي الكهرباء والمعماريين والمدنيين في تنفيذ تلك المشاريع.

أما المحاضرة الرابعة، فتتناول تطويع التكنولوجيا في مختلف تطبيقات الحياة المتسخدمة يوميًا، من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يساعد في تنظيم الطاقة وتنظيم استهلاكها.

ويعقب المحاضرات التطبيق العملي للطلاب، وعمل مبنى كامل مجهز ويتم توزيع الكهرباء باستخدام التكنولوجيا الحديثة والطاقة المتجددة.

ويحضر هذه المناقشة العديد من المهندسين ذوي الخبرات، كما تُنفذ متاهة يدخلها كل فريق، وتكون عبارة عن غرفات مختلفة، كل منها بها لغز يمكن حله عن طريق تطبيق المعلومات التي تم تدريسها في المحاضرات.

ويشهد اليوم الثاني مسابقة «Auxilio» في مجال الروبوتات وظهور الابتكارات التي تخدم مصالح الإنسان في مجال الطب، وذلك عن طريق عمل ابتكار بديل للممرضة يستطيع إعطاء المريض الدواء في الموعد المحدد، بجانب تعقيم المريض، وأيضًا غرفته ووضع المخلفات في أماكنها، ويمكن تطوير الابتكار إلى قياس ضغط الدم، ومعرفة رطوبة المريض، وإرسال تلك المعلومات إلى الطبيب المختص لإعطاء المريض الدواء المناسب، وتهدف هذه المسابقة إلى عمل ابتكارات بأشكال مختلفه لتسخير العلم في نفع البشرية، وحماية الأطباء.

وتتكون «Auxilio» من مسارين مختلفين، الأول عبارة عن عقد جلسات تتيح للطلاب والمبتدئين في مجال الروبوت التعرف على أساسيات هذا المجال، وتزويدهم بالمهارات التقنية، مثل كيفية استخدام برنامج «solidwork»، وهو برنامج يتيح كيفية رسم الروبوت، وبرنامج «Arduio»، وهو جزء يساعدهم على برمجة الروبوت عن طريق بعض الأوامر، وأيضًا «mechanism»، وهي آليه عمل الروبوت.

أما المسار الثاني، فهو عبارة عن المنافسة، حيث يقوم الطلاب بتكوين فرق مختلفه للتنافس وتنفيذ ابتكارات تخدم هدف المسابقة ومساعدة الإنسان في مواجهة الفيروسات والأمراض التي يواجهها في عصرنا الحالي، وإيجاد طريقة للحفاظ على العنصر البشري، عن طريق عمل روبوت يحاكي عمل الإنسان في تقديم الدواء للمريض وتعقيمه، ومن تتمكن من الفرق في حل هذه المهمة والحصول على نقاط أعلى يكون هو الفائز.