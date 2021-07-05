إيهاب توفيق يغني «أحلف بسماها» في احتفالية جامعة حلوان بذكرى ثورة 30 يونيو

نظم اتحاد طلاب جامعة حلوان، وأسرة من أجل مصر المركزية، احتفالية كبرى بمناسبة ذكرى 30 يونيو المجيدة، افتتحها الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، بحضور الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، بمجمع الفنون والثقافة، برئاسة الدكتور أشرف رضا الرئيس التنفيذي للمجمع.

هنأ الدكتور ماجد نجم جموع الشعب المصري، بهذه المناسبة المجيدة التي انتصر فيها المصريون لأنفسهم، ولمصر على قوى التطرف والإرهاب، مؤكدًا ثقة جامعة حلوان في القيادة السياسية الحكيمة التي استطاعت العبور بالبلاد إلى بر الأمان بعد أن كاد الإرهاب الغاشم ينتشر في ربوعها وينهش بأظافره البغيضة جسد الدولة المصرية، حتى جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي بتفويض من الشعب موفيًا بعهده وحاملا لواء الدفاع عن مقدراتها وشعبها، واستطاع في فترة وجيزة إعادة بناء الدولة واسترداد مكانتها عربيًا وإفريقيًا ودوليًا، وتحققت في عهده إنجازات ضخمة غير مسبوقة في مجالات التعمير والتنمية لم تتحق من قبل في تاريخ مصر الحديث، وشهدت منظومة التعليم تطورًا ملحوظًا، فضلًا عن التحول الرقمي لتشهد مصر في عهد السيسي، ما لم تشهده من قبل.

وقال رئيس الجامعة: «إن الثورة أتت لمصر بقائد عظيم كعظمة الثورة ليسطر التاريخ لمصر وشعبها صفحات من نور».

وأضاف ماجد نجم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع مواجهة المخاطر المختلفة وتلبية نداء الوطن وتحمل المسؤولية في فترة عصيبة وحاسمة من تاريخ الوطن.

وبتضافر جهود القيادة السياسية الرشيدة وجيش مصر العظيم وشرطته الأبية، وشهدت الدولة إنجازات كبرى ومشروعات عملاقة وانطلاقة ملحوظة لقاطرة التنمية والبناء.

وأكد رئيس جامعة حلوان اهتمام الرئيس بالشباب والمرأة، وضرورة حصولهم على التعليم والتدريب الجيد، وهو ما ساعد جامعة حلوان أحد محاريب العلم والتعليم في تحقيق الكثير من الإنجازات، كافتتاح مجمع للفنون والثقافة، وتشييد وبناء جامعة أهلية حديثة وتطوير البنية التحتية والمدن الجامعية والملاعب.

وأضاف «نجم» أن أبناء جامعة حلوان هم فخر وذخر لها، ووجه مشرف في كل مناسبة، خاصة بعد تكريم الرئيس السيسي لثلاثة من أبناء الجامعة في محافل مختلفة.

وفي ختام كلمته وجه رئيس جامعة حلوان الشكر إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وإلى شعب مصر العظيم والقائمين على الحفل والحضور.

وخلال فعاليات الحفل، تم عرض فيلم «جولة في إنجازات الدولة بالجامعة»، وفيلم آخر عن إنجازات الدولة عامة، وقدم العقيد حاتم صابر خبير مقاومة الإرهاب الدولي وحرب المعلومات، كلمة عن جهود مصر في مواجهة الإرهاب الدولي وحروب الجيل الرابع.

وأعطى العقيد حاتم صابر نبذة عن الأحداث المتسارعة التي شهدتها الدولة المصرية، عقب أحداث 25 يناير، وظهور المخاطر التي هددت أمن الدولة المصرية، وظهور الإرهاب السياسي الذي روجت له جماعة الإخوان الإرهابية، واستطاعت الدولة بقيادتها الحكيمة التصدي له بقوة وحسم، كما تحدث عن أنماط الإرهاب السياسي والدولي والمحلي، وأهداف حروب الجيل الرابع التي تعمل على تآكل الدولة وقهر مؤسساتها وفرض واقع جديد، وإبعاد الدولة عن التنمية وتصدير الإرهاب وهدم الدولة وإنهاك أجهزتها.

وقدم طلاب كلية التربية الرياضية بنين بالهرم، عرضًا رياضيًا مبدعًا تحت إشراف وتصميم وإخراج الدكتور أحمد طارق، بالإضافة إلى فقرة شعرية وفقرة فنية لأوركسترا منتخب جامعة حلوان كلية التربية الموسيقية.

وأشعل حماس الحضور مشاركة الفنان الدكتور إيهاب توفيق ضيف شرف الحفلة، وقدم أغنية «أحلف بسماها»، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا وأثارت إعجاب الجميع، وأبدى الفنان إيهاب توفيق سعادته بوجوده في رحاب جامعة حلوان، وهنأ جموع المصريين بهذه المناسبة السعيدة، التي استطاع فيها أهل مصر استرداد وطنهم وعزتهم وكرامتهم.

وفي ختام الحفل، قدم الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، درع جامعة حلوان للفنان إيهاب توفيق، كما أهدى «نجم» الدروع إلى الضيوف والدكتور عماد العزباوي عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية.

يذكر أن الحفل نظمه وشارك فيه اتحاد طلاب جامعة حلوان، برئاسة الطالب علي السيد، وأسرة من أجل مصر المركزية، ونائب رائد الأسرة الدكتور كريم همام، ومسؤول الأسرة ياسر الجبالي، وإسلام بيومي، ويارا هاني.