صابرين ترفض التعليق على «توبة» حلا شيحة: أمور شخصية

رفضت الفنانة صابرين التعليق على تصريحات الفنانة حلا شيحة الأخيرة والتي هاجمت فيها الفنان تامر حسني والوسط الفني، وأعلنت «توبتها»، على حد تعبيرها من المشاهد التي قدمتها في فيلم «مش أنا» المعروض حاليا في دور العرض السينمائي.

وقالت صابرين في مكالمة هاتفية لـ «الوطن»، «تلك أمور شخصية لا أحب التعليق عليها إطلاقا».

وعلى الجانب الآخر اندلعت حالة من الهجوم في الوسط الفني ضد حلا شيحة، أطلقها عدد من الفنانين وصناع السينما عبر حسابتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينهم المخرج محمد جمال العدل، الذي نشر عبر حسابه على «فيس بوك»، قائلا: «يا ريت بس لما تطلقي مترجعيش تقولي عايزة أمثل تاني يا أستاذة حلا»، وعلقت الفنانة رباب ممتاز قائلة: «قلتلها كدة أول ما قلعت الحجاب ورجعت لينا، وزمايل ليا زعلوا وقالوا سبيها حرام، وكنت عارفة أن الدين عندها مواسم، إحنا وحشين مترجعيش المعصية تاني».

وتبرأت الفنانة حلا شيحة من كليب أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا» التي ضمت مشاهد متفرقة من الفيلم، حيث وصفت الكليب بـ«ميرضيش ربنا».

وقالت شيحة: «أنا عارفة ومتأكدة أن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، يا سلام لو أصواتنا ومواهبنا كلها نستعملها في الخير عشان يبقى فن بجد».

وكانت صابرين من الفنانات اللاتي تراجعن عن الاعتزال وكانت ترتدي «باروكة» في أدوارها، وذلك قبل أن تقوم بخلع الحجاب تمام في نوفمبر من العام 2019، بعد ما يقرب 20 عاما من ارتداءه، وقالت في لقاء تلفزيوني مع الإعلامي عمرو أديب إنها لم تكن مرتدية الحجاب بل كانت محتشمة.