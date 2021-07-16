الصحة تعلن أسماء ومواقع مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إطلاق المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، وأكدت الوزارة في تقرير لها أن المشروع القومي سيساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج.

وتزامنا مع ذلك يستعرض «الوطن» في نقاط، مراكز تجميع البلازما على مستوى الجمهورية، وفق ما أعلنته وزارة الصحة:

- مركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بالعجوزة، بمحافظة الجيزة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة دار السلام.

- المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بالعباسية بمحافظة القاهرة.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمدينة طنطا بمحافظة الغربية.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة المنيا.

- المركز الإقليمي لنقل الدم بمحافظة الإسكندرية.

وحددت وزارة الصحة والسكان موانع التبرع ببلازما الدم، ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، التي جاءت على النحو التالي:

- من سبق له الإصابة بالفيروسات الكبدية (بي – سي) أو الإيدز.

- من يعاني من أي أمراض قلبية مزمنة أو ضغط الدم غير المنتظم.

- المصابون بمرض السكر ويتم علاجهم بحقن الأنسولين.

- يُمنع من التبرع بالدم لمدة عام من قام بإجراء عملية جراحية كبرى ومن تم نقل دم إليه.

- يُمنع من التبرع لمدة 6 أشهر من قام بإجراء خلع أو أي عملية جراحية بالأسنان.

الصحة تحدد فوائد التبرع بالدم

وتابعت الوزارة في تقريرها أن التبرع بالدم له عدة فوائد، منها تنشيط النخاع العظمي لإنتاج خلايا دم جديدة، وتنشيط أجهزة الجسم المسئولة عن تجديد بروتينات البلازما، بالإضافة إلى إجراء فحص دوري بالمجان للمتبرع يشمل جميع الأمراض والفيروسات، للاطمئنان على صحته، كما أكدت أن المتبرع لا يتحمل أية أعباء مادية حيث يتم تعويضه عن الفترة التي يستغرقها للتبرع، بالإضافة إلى تكاليف الانتقال للمركز.